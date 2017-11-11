Гондурас и Австралия не забили голов в первом стыковом матче

Первый матч межконтинентального раунда плей-офф за право выхода на ЧМ-2018 между Гондурасом и Австралией завершился нулевой ничьей.
Сан Педро Сула, «Эстадио Олимпико Метрополитано».
Гондурас - Австралия - 0:0
Гондурас: Эскобер, Бекелес, Исагирре, Паласиос, Фигероа, Ланса (Чиринос 60), Мехия, Кларос, Лопес (М. Мартинес 66), Э. Лосано (Костли 73), Киото.
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.
Австралия: Райан, Юрман, Сейнсбери, Райт, Бехич, Рисдон (Дегенек 84), Муй, Единак, Луонго, Ирвайн (Рогич 74), Юрич (Рукавица 89).
Главный тренер: Анге Постекоглу.
Предупреждения: Бекелес 19, Паласиос 38, Рисдон 39, Юрман 47, Сейнсбери 48, Кларос 78, Луонго 87, М. Мартинес 90+3.
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Напомним, Гондурас получил право сыграть в стыковых матчах после победы над Мексикой (3:2) в заключительном туре южноамериканского отборочного этапа.
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