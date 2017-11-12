Заха может заменить Санчеса в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уже знает, кем он хочет заменить нападающего Алексиса Санчеса, который отказывается продлевать контракт с клубом и летом 2018 года, судя по всему, станет свободным агентом.

Сообщается, что «канонирам» интересен вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха. Интересен настолько, что те готовы заплатить за 25-летнего футболиста 35 млн фунтов.

Отметим, что услугами вингера сборной Кот-д'Ивуара хотят также заручиться в «Тоттенхэме». Наставник «шпор» Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта игрока и давно наблюдает за ним.

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