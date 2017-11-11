Мончи хочет видеть Алейша Видаля в «Роме»

Спортивный директор «Ромы» Мончи заинтересован в том, чтобы клуб подписал полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля, утверждают итальянские СМИ.

Мончи не понаслышке знаком с возможностями 28-летнего футболиста, который до 2015 года выступал за «Севилью», где ранее трудился испанский руководитель.

Напомним, что будущее Видаля в «Барсе» выглядит туманно - не так давно он был выведен из состава «блаугранас». По официальной версии, футболист травмирован, однако ряд источников сообщает, что он не тренируется с командой, поскольку не нужен главному тренеру Эрнесто Вальверде.

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