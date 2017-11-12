Дармиан и Дзаппакоста - в сфере трансферных интересов «Ромы»

«Рома» намерена зимой выйти на трансферный рынок с целью подыскать усиление из-за травмы Рика Карсдорпа. 22-летний голландец, который был приобретен «волками» лишь летом, получил разрыв крестообразной связки и рискует в нынешнем сезоне больше не сыграть.

Отмечается, что «Рома» заинтересована в услугах двух итальянцев, выступающих в АПЛ - защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана и латераля «Челси» Давиде Дзаппакосты.

Ранее мы писали о том, что в римском клубе также присматриваются к полузащитнику «Барселоны» Алейшу Видалю.

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