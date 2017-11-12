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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.33 4.4 9.5
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.8 3.3 4.3
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.8 3.3 4.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Дармиан и Дзаппакоста - в сфере трансферных интересов «Ромы»

сегодня, 00:44

«Рома» намерена зимой выйти на трансферный рынок с целью подыскать усиление из-за травмы Рика Карсдорпа. 22-летний голландец, который был приобретен «волками» лишь летом, получил разрыв крестообразной связки и рискует в нынешнем сезоне больше не сыграть.

Отмечается, что «Рома» заинтересована в услугах двух итальянцев, выступающих в АПЛ - защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана и латераля «Челси» Давиде Дзаппакосты.

Ранее мы писали о том, что в римском клубе также присматриваются к полузащитнику «Барселоны» Алейшу Видалю.

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