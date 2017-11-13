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В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет

сегодня, 11:32

По информации немецкой прессы, к медицинскому штабу «Баварии» присоединится знаменитый специалист Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт, работавший в мюнхенском клубе в течение 40 лет.

Врач покинул «Баварию» в 2015 году из-за разногласий с тогдашним тренером команды Хосепом Гвардиолой. 75-летний Мюллер-Вольфарт возглавит команду клубных врачей.

Ранее спортивный директор мюнхенского коллектива Хасан Салихамиджич уволил доктора Фолькера Брауна, который поставил неверные диагнозы Джерому Боатенгу и Давиду Алабе.

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:01
А У НАС В СПАРТАКЕ ЛЮХУНЬШЕНЯ КОГДА УЖЕ ВЕРНУТ ?
ИГРОКИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ПОДЛИВЕ !
No problem
сегодня в 11:43
Бейла б к нему.
Чтоб 73 ему почистил,и мышцы подтянул...
а то ведь он травмы уже получает,если кто рядом мимо проходит.
Совсем загнулся парень.
protest70
сегодня в 11:43
Старый тренер всех своих подтягивает назад!
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