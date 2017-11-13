В «Баварию» вернется легендарный врач, отработавший в клубе 40 лет

По информации немецкой прессы, к медицинскому штабу «Баварии» присоединится знаменитый специалист Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт, работавший в мюнхенском клубе в течение 40 лет.
Врач покинул «Баварию» в 2015 году из-за разногласий с тогдашним тренером команды Хосепом Гвардиолой. 75-летний Мюллер-Вольфарт возглавит команду клубных врачей.
Ранее спортивный директор мюнхенского коллектива Хасан Салихамиджич уволил доктора Фолькера Брауна, который поставил неверные диагнозы Джерому Боатенгу и Давиду Алабе.
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ИГРОКИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ПОДЛИВЕ !
ИГРОКИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ПОДЛИВЕ !
Чтоб 73 ему почистил,и мышцы подтянул...
а то ведь он травмы уже получает,если кто рядом мимо проходит.
Совсем загнулся парень.
Чтоб 73 ему почистил,и мышцы подтянул...
а то ведь он травмы уже получает,если кто рядом мимо проходит.
Совсем загнулся парень.