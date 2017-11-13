Промес представил свой новый логотип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, который недавно провел 110-й матч за «красно-белых», показал свой новый логотип. Он представляет собой стилизованные инициалы игрока.
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес, который недавно провел 110-й матч за «красно-белых», показал свой новый логотип. Он представляет собой стилизованные инициалы игрока.
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Квинси, натянул на глазки.
Квинси, натянул на глазки.