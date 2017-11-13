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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
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Промес представил свой новый логотип

сегодня, 17:30

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, который недавно провел 110-й матч за «красно-белых», показал свой новый логотип. Он представляет собой стилизованные инициалы игрока.

 

Time to introduce my new logo #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

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Все комментарии
romanDonskoy ответил Штиль
сегодня в 18:04
Штиль:
На морду бабуина похоже. Типа намёк.
ахах, красава заметил))
Штиль
сегодня в 17:56
На морду бабуина похоже. Типа намёк.
Typoк
сегодня в 17:52
    Owl Fake
    сегодня в 17:46
    Сейчас бы нeграм опознавательные знаки придумывать, как у конфедератов в 1850-х.
    Red-green-Hooligans
    сегодня в 17:45
    К релизу Черной пантеры надо было выпускать))
    vka1970
    сегодня в 17:41
    Не хочу, чтоб эти маски
    Квинси, натянул на глазки.
    Шуnя771
    сегодня в 17:34
    Четкий негритянский модерн!)
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