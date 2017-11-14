Исходя из данных английских СМИ, полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Ойарзабаль может перебраться в «Вест Хэм». Сообщается, что главный тренер английского клуба Дэвид Мойес лично заинтересован в трансфере 20-летнего футболиста. Утверждается, что во время правления первой командой «Реал Сосьедада» в сезоне 2014-15 Мойес подружился с молодым испанским игроком и теперь намерен его пригласить в новый клуб под своим руководством.



Ранее ходили слухи, что «Вест Хэм» также интересуется нападающим «Ливерпуля» Дэнни Ингсом.

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