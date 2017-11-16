Павлюченко: «Денисов может помочь любой команде, и сборной России в том числе»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко считает, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заслуживает вызова в сборную России.



«По своей сегодняшней игре Игорь заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между Черчесовым и Денисовым пробежала. Возможно у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и своё видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов и ему решать, кого вызывать».



Ранее Роман Павлюченко оценил шансы нападающих «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Федора Смолова проявить себя в Англии.

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