Павлюченко: «Денисов может помочь любой команде, и сборной России в том числе»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 Матч завершен Логотип ПеруПеру 2:0 Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
15:37
Смертин: «Задача россиян на ЧМ-18 — показать всё наше гостеприимство, традиции и культуру»32
13:37
РФС снял запрет с «Динамо» на регистрацию новых игроков14
12:57
Выдвижному полю «Зенит-Арены» не хватает места. На реконструкцию выделят 300 млн рублей144
10:36
Сборная России — худшая команда по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018130
07:25
Стали известны все участники чемпионата мира в России105
17:15
Саранск намерен провести матч молодежной сборной России0
17:00
Рио Фердинанд стал представителем Aston Martin1
16:56
«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ и Испании1
16:47
Игало: «Я бы посоветовал Уилширу покинуть „Арсенал“»1
16:45
Робиньо: «Шейх Мансур хотел подписать Месси, но Лионель оказался „Сити“ не по зубам»0
16:36
Гамшик: «Я видел игру сборной Италии - это досадно»0
16:31
Кантона: «Не понимаю, зачем игроку „Барселоны“ уезжать играть с „Генгамом“ и „Амьеном“»5
16:20
Чичарито: «Все слухи, что я несчастлив в „Вест Хэме“ - чистая ложь»0
16:18
Венгер - о травме Касорлы: «Это самая ужасная травма, что я видел»1
16:03
Весной 2018 года «Урал» проведет три матча РФПЛ на новом стадионе2
15:55
На новом стадионе в Волгограде завершена прошивка поля2
15:46
«Висла» заинтересована в услугах голкипера «Зенита» Васютина3
15:30
Роналдиньо: «Надеюсь, что Неймар найдет в себе силы, чтобы улыбаться»2
15:15
Кьеллини: «Остановить Месси может только коллективная работа»2
15:07
Венгер: «Лондонское дерби — это предмет гордости»8
15:04
«Барселона» и «Ювентус» поспорят за Эриксена5
14:56
Павлюченко: «Кокорин и Смолов могли бы проявить себя в Англии»13
14:53
Грозный покинул должность главного тренера «Иртыша»5
14:45
Нагельсманн: «Сандро Вагнер хочет перейти в „Баварию“. Идут переговоры»0
14:39
Кьеллини: «Итальянский футбол нуждается в реформах»0

Павлюченко: «Денисов может помочь любой команде, и сборной России в том числе»

сегодня, 16:11

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко считает, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заслуживает вызова в сборную России. 

«По своей сегодняшней игре Игорь заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между Черчесовым и Денисовым пробежала. Возможно у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и своё видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов и ему решать, кого вызывать».

Ранее Роман Павлюченко оценил шансы нападающих «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Федора Смолова проявить себя в Англии. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смертин: «Задача россиян на ЧМ-18 — показать всё наше гостеприимство, традиции и культуру»
Сегодня, 15:37 32
Павлюченко: «Кокорин и Смолов могли бы проявить себя в Англии»
Сегодня, 14:56 13
Павлюченко: «Если сыграем так на ЧМ-18, как с Испанией, то поборемся за призовые места»
Сегодня, 13:47 25
Каррера: «Может ли Зобнин сыграть с „Краснодаром“? Теоретически — да»
Сегодня, 13:23 6
Зобнин: «Буду в заявке на матч с „Краснодаром“»
Сегодня, 12:16 6
Прядкин: «Сборная России могла и вовсе выиграть у Испании»
Сегодня, 04:21 11
Обсудить
Все комментарии
loko7
сегодня в 17:23
Денисов же просил, чтобы вопрос вызова его в сборную больше не поднимался.
MIKITA463295
сегодня в 17:18
Раз Денисова невызвали значит он не сильнее тех кто есть иначе и Кокорин был бы послан куда подальше,однако он в составе несмотря на то что был мини конфликт ...
VIPded
сегодня в 16:47
Хорошо, хоть себя Рома не продвигает...)))
drug01
сегодня в 16:40
Согласен он сильнее Глушакова!
vka1970
сегодня в 16:17
Усы сказали нет и точка.
У нас же много футболистов такого же амплуа .
:-))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100