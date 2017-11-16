Каррера: «Может ли Зобнин сыграть с „Краснодаром“? Теоретически — да»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Краснодаром» и рассказал о кадровой ситуации «красно-белых»:

«У краснодарцев не только Гранквист, но и Классон играл против Италии. У этих игроков сейчас наверняка эмоциональный подъем. А Смолов забил за Россию два гола в ворота Испании. Так что у футболистов „Краснодара“ в плане морального настроя все в порядке. Впрочем, и у нас с этим дела обстоят неплохо. Глушаков был одним из лучших в составе сборной России против Аргентины, где много игроков мирового уровня. Пашалич вернулся к нам в отменном настроении после выхода Хорватии на чемпионат мира. А Зобнин, которого все так долго ждали, наконец-то тренируется в общей группе.

Сможет ли Зобнин сыграть против „Краснодара“? Теоретически — да. Остальное узнаете, когда увидите состав на матч.

Зе Луиш в обойме. Самедов восстанавливается по плану, хотя вряд ли будет готов выйти на поле в ближайших двух встречах – с „Краснодаром“ и „Марибором“. А вот к „Зениту“ может вернуться. Ребров тренируется в полноценном режиме».

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