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Каррера: «Может ли Зобнин сыграть с „Краснодаром“? Теоретически — да»

сегодня, 13:23
КраснодарКраснодар-:-СпартакСпартак18.11.2017 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Краснодаром» и рассказал о кадровой ситуации «красно-белых»:

«У краснодарцев не только Гранквист, но и Классон играл против Италии. У этих игроков сейчас наверняка эмоциональный подъем. А Смолов забил за Россию два гола в ворота Испании. Так что у футболистов „Краснодара“ в плане морального настроя все в порядке. Впрочем, и у нас с этим дела обстоят неплохо. Глушаков был одним из лучших в составе сборной России против Аргентины, где много игроков мирового уровня. Пашалич вернулся к нам в отменном настроении после выхода Хорватии на чемпионат мира. А Зобнин, которого все так долго ждали, наконец-то тренируется в общей группе.

Сможет ли Зобнин сыграть против „Краснодара“? Теоретически — да. Остальное узнаете, когда увидите состав на матч.

Зе Луиш в обойме. Самедов восстанавливается по плану, хотя вряд ли будет готов выйти на поле в ближайших двух встречах – с „Краснодаром“ и „Марибором“. А вот к „Зениту“ может вернуться. Ребров тренируется в полноценном режиме».

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Все комментарии
Alex-96
сегодня в 13:53
глушаков на ворота выйдет, он же из вратарей сборной суше всех отстоял?
cska plus ответил vka1970
сегодня в 13:47
vka1970:
Только если выпустить за 5-10 минут до конца матча. Вводить в состав постепенно и аккуратно. Это наше будущее. А про убЫстрить, расшИрить и углУбить, это к другому персонажу, которого мы уже слышали.
Каррера прочитал твой совет, так и поступит и попросил передать тебе спасибо.
cska plus
сегодня в 13:46
Да пусть сыграет, а то хрюши соскучились по супер игроку.
vka1970
сегодня в 13:37
Только если выпустить за 5-10 минут до конца матча.
Вводить в состав постепенно и аккуратно.
Это наше будущее.
А про убЫстрить, расшИрить и углУбить, это к другому персонажу, которого мы уже слышали.
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