Павлюченко: «Кокорин и Смолов могли бы проявить себя в Англии»

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что форварды «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Федор Смолов могли бы себя проявить в английской Премьер-Лиге.

«Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос, захочет ли он туда езжать. Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате. Он смог бы проявить себя в Англии. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих, и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться.

В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплектации. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться».



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