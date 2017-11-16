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Павлюченко: «Кокорин и Смолов могли бы проявить себя в Англии»

сегодня, 14:56

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что форварды «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Федор Смолов могли бы себя проявить в английской Премьер-Лиге. 

«Уверен, что Смолов может играть в Европе. Другой вопрос, захочет ли он туда езжать. Но в целом у него есть все данные, чтобы выступать в топовом европейском чемпионате. Он смог бы проявить себя в Англии. Почему нет? Пусть он не футболист таранного типа, но там много других нападающих, и все играют, забивают. Не нужно быть два метра ростом и пять в ширину, чтобы хорошо толкаться.

В Англии успешно выступают разные футболисты, независимо от комплектации. Тот же Кокорин мог бы играть в АПЛ вообще без проблем. Если позовут, ребята, не бойтесь, езжайте, попробуйте себя, чтобы потом не жалеть. В Россию всегда можно вернуться».

Ранее Роман Павлюченко прокомментировал нынешнее состояние сборной России. 

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 15:47
Только полировать лавочку.
самуил кац 1
сегодня в 15:47
Ты уже проявил себя ! После тебя , последний русский в английском футболе - Леня Пончик. И то - не надолго !
ДСА
сегодня в 15:19
Уже вряд ли проявят, так и зачахнут в Краснодаре и Зените... Ну разве что в Халл.
MIKITA463295
сегодня в 15:12
Смолов может не только в Англии,но и в Германии непотеряется,что касается Кокорина разве что только во внутреннем чемпионате слишком нестабильный футболист ...
Alex12357
сегодня в 15:10
Слуцкий себя уже проявил,-проявить в английской Премьер-Лиге?-Ну сегодня же не 1-е апреля,хотя смех иногда полезен но в мерую
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