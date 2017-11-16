Зобнин: «Буду в заявке на матч с „Краснодаром“»

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин в преддверии встречи «красно-белых» с «Краснодаром» оценил текущую ситуацию в турнирной таблице:

«Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон ещё не закончен, играть половину чемпионата, всё поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть.

Поеду в Краснодар, буду в заявке. В первый раз. В первый раз, как в первый класс. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес».

Встреча 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 18 ноября. На стадионе ожидается аншлаг.

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