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Зобнин: «Буду в заявке на матч с „Краснодаром“»

сегодня, 12:16
КраснодарКраснодар-:-СпартакСпартак18.11.2017 в 16:30 Не начался

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин в преддверии встречи «красно-белых» с «Краснодаром» оценил текущую ситуацию в турнирной таблице:

«Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон ещё не закончен, играть половину чемпионата, всё поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть.

Поеду в Краснодар, буду в заявке. В первый раз. В первый раз, как в первый класс. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес».

Встреча 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 18 ноября. На стадионе ожидается аншлаг.

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Все комментарии
LOpp ответил MIKITA463295
сегодня в 12:41
MIKITA463295:
С Краснодаром вряд ли выйдет,ну или в конце матча может быть ...
минут на 15-20 должен выйти
MIKITA463295
сегодня в 12:40
С Краснодаром вряд ли выйдет,ну или в конце матча может быть ...
obana777 ответил Доктор Новитски
сегодня в 12:37
Доктор Новитски:
эх Рома, как мы ждали твоего возвращения!
Давай, Рома, втягивайся! Успеха тебе, здоровья и без травм!
Доктор Новитски
сегодня в 12:20
эх Рома, как мы ждали твоего возвращения!
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