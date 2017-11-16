Прядкин: «Сборная России могла и вовсе выиграть у Испании»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвёл итоги контрольного матча сборной России против Испании (3:3), отдельно отметив судейство Джанлуки Рокки, назначившего два пенальти в ворота россиян:

«В первую очередь хочется отметить: команда проявила характер. Ребята – большие молодцы, и мы все благодарны им за ту игру, которую они продемонстрировали. У испанцев очень сильная команда и по игровым качествам, и по подбору футболистов. Если смотреть на их состав, там почти каждый выступает за топ-клуб, да ещё и находится в нём на ведущих ролях. В футбольных кругах сборную Испании уже называют одним из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. Поэтому итог встречи для нас очень достойный. Приятно, что ничья абсолютно заслуженная. При этом мы могли и вовсе выиграть – моменты были.

Это уже третий контрольный матч с участием нашей сборной, где качество работы судей нас не устраивает. Сначала были проблемы во встрече с Коста-Рикой, где на 6-й добавленной минуте нам поставили пенальти. Второй момент – гол Аргентины из офсайда в предпоследнем матче на стадионе „Лужники“. И, конечно, в игре с Испанией два далеко не очевидных пенальти в наши ворота. В эпизоде с первым 11-метровым мяч попал в плечо Далеру Кузяеву, точно не в руку. А второй пенальти вообще выглядит подозрительно. Жаловаться на это, наверное, не стоит, но обратить внимание – важно. Мы обязательно сделаем на этом акцент».

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