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Павлюченко: «Если сыграем так на ЧМ-18, как с Испанией, то поборемся за призовые места»

сегодня, 13:47
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал товарищескую встречу сборных России и Испании. 

«Это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы. Во-первых, не испугались испанцев и играли на победу, а не от обороны. Во-вторых, если бы не два пенальти, победили бы. Понравилось, что действовали первым номером, пусть соперник и больше владел мячом. Создали много моментов, хотя Испания этого никому не позволяет.

Не знаю, может, мне просто Испания не понравилась? Тот же де Хеа впервые пропустил три мяча в одном матче за сборную. Ощущение, как на тренировку вышли — увидел Иньесту, сразу не узнал. Зато наша команда очень понравилась. Если сыграем так на чемпионате мира, то поборемся за призовые места».

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 14:15
Из Арарата оно конечно виднее.
sihafazatron
сегодня в 14:06
Ну началось... Это всего лишь 1 товарняк!
ritar
сегодня в 14:02
Все верно сказал Роман!
loko7
сегодня в 14:00
Вряд ли можно считать игру в которой пропустили 3 мяча и не выиграли одной из лучшей.
Майкл59ru
сегодня в 13:58
Только одного Ромка не учёл. Наши играли на пределе своих возможностей,а испанцы вполсилы и им в принципе терять было нечего,так как им глубоко было наплевать выиграют они или проиграют. Они просто выполняли контракт,как прежде выполняли условия контракта Месси и ко возя наших футболёров по полю. Так что пускай не строит радужных иллюзий и не обманывает ни себя,ни остальных ложными надеждами.Пару-тройку игр сыграем и домой. Помнится,сравнительно недавно,многие футбольные эксперты, в интервью, на полном серьёзе уверяли что нашим и Кубок Конфедераций по силам взять. А в итоге все уже знают чем всё кончилось. Так что,верим в лучшее и готовимся к худшему )
Owl Fake
сегодня в 13:56
А говорил, что дружит с мозгами..
Фрол Литейный
сегодня в 13:56
Павлюченко собрался сыграть на ЧМ-18?
311
сегодня в 13:56
Рома, стольник свой заряди букам, если веришь в это!)
cska plus
сегодня в 13:50
Как дела в Арарате?
Obdulio Varela
сегодня в 13:49
Главное при этом как-то убедить всех играть с нами, как играла Испания
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