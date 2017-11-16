Смертин: «Задача россиян на ЧМ-18 — показать всё наше гостеприимство, традиции и культуру»

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин призвал россиян показать радушие и гостеприимство на чемпионате мира 2018.



«В силу своей коллективности футбол даёт возможность спрятаться за спину своего партнёра. Очень важно понимать основополагающие принципы футбола, находясь в раздевалке с людьми, которые другого цвета кожи, концессии, другой, в конце концов, режимной диеты, питания. Зная их, ничто не мешает команде быть единым целым, как сжатый кулак, выходить и сражаться за клуб другой страны, за себя самого и за своих болельщиков. Так, например, мне незнание языка абсолютно не мешало. Язык футбола единый, интернациональный. Твоей улыбки, расположенности к игрокам, уважительного отношения, желания добиться хороших результатов — всего этого достаточно.



Уважая другого, ты прежде всего уважаешь себя самого. Чемпионат мира имеет высокую значимость, это великолепное, неординарное событие, в котором участвуют 211 федераций. Можете представить, сколько людей приедет посмотреть на нашу страну. И здесь наша задача — показать всё наше радушие, гостеприимство, традиции и культуру. Думаю, мы все будем в хорошем смысле заражены футболом и будем горячо поддерживать нашу сборную на ЧМ-2018».



Напомним, что на ЧМ-2018 болельщики смогут разместиться в специальном палаточном городке.

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