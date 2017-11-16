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Смертин: «Задача россиян на ЧМ-18 — показать всё наше гостеприимство, традиции и культуру»

сегодня, 15:37

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин призвал россиян показать радушие и гостеприимство на чемпионате мира 2018.

«В силу своей коллективности футбол даёт возможность спрятаться за спину своего партнёра. Очень важно понимать основополагающие принципы футбола, находясь в раздевалке с людьми, которые другого цвета кожи, концессии, другой, в конце концов, режимной диеты, питания. Зная их, ничто не мешает команде быть единым целым, как сжатый кулак, выходить и сражаться за клуб другой страны, за себя самого и за своих болельщиков. Так, например, мне незнание языка абсолютно не мешало. Язык футбола единый, интернациональный. Твоей улыбки, расположенности к игрокам, уважительного отношения, желания добиться хороших результатов — всего этого достаточно.

Уважая другого, ты прежде всего уважаешь себя самого. Чемпионат мира имеет высокую значимость, это великолепное, неординарное событие, в котором участвуют 211 федераций. Можете представить, сколько людей приедет посмотреть на нашу страну. И здесь наша задача — показать всё наше радушие, гостеприимство, традиции и культуру. Думаю, мы все будем в хорошем смысле заражены футболом и будем горячо поддерживать нашу сборную на ЧМ-2018».

Напомним, что на ЧМ-2018 болельщики смогут разместиться в специальном палаточном городке.

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Все комментарии
Footbolista ответил альсато
сегодня в 15:50
альсато:
У нас еще есть : Могильный и Бесчастных)))))
И Дзюба ))...такую дзюбу всем покажем ого-го!...))
Overbeer
сегодня в 15:49
Смертин: «Задача россиян на ЧМ-18 — показать всё наше гостеприимство, традиции и культуру"- после чего, сплюнул на пол, высморкался в рукав, и подтянул белые носки в черных туфлях
AshleyRose
сегодня в 15:47
В России есть гостеприимство? Впервые слышу)
альсато ответил жменя семечек
сегодня в 15:45
жменя семечек:
с такой фамилией ему сам бог велел быть представителем нашей сборной на ЧМ
У нас еще есть : Могильный и Бесчастных)))))
cska plus
сегодня в 15:44
Гостеприимство, это единственное, что мы умеем и это у нас не отнять.
альсато
сегодня в 15:44
Сульфат же натрия!
жменя семечек
сегодня в 15:43
с такой фамилией ему сам бог велел быть представителем нашей сборной на ЧМ
RDeanW
сегодня в 15:41
это он про сборную?
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