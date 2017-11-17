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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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Павлюченко: «Расстаемся с „Араратом“ добрыми друзьями»

сегодня, 12:31

Нападающий Роман Павлюченко прокомментировал свой уход из московского «Арарата».

«Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к „Арарата“ за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями. 

Время в „Арарате“ было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро „Арарат“ добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду».

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых забил 9 голов.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:55
Как быстро меняют всё деньги или угрозы..... Совсем другую песню запел.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:51
16 ноября Павлюченко: «Что мне теперь, за 100 рублей играть?»

17 ноября Павлюченко: не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Colonist
сегодня в 12:45
Пойдет теперь Арарат плавно в низ таблицы!)
protest70
сегодня в 12:38
Думаю получил компенсацию небольшую и разошлись как в море корабли
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