Павлюченко: «Расстаемся с „Араратом“ добрыми друзьями»

Нападающий Роман Павлюченко прокомментировал свой уход из московского «Арарата».

«Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к „Арарата“ за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями.

Время в „Арарате“ было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро „Арарат“ добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду».

В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых забил 9 голов.

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