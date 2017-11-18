Ганчаренко: «Березуцкий подвернул голеностоп. С такой травмой, думаю, играть можно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал травму защитника «армейцев» Алексея Березуцкого, полученную игроком в матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». Наставник предположил, что Березуцкий сможет помочь ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики»:
«Алексей Березуцкий подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра.
С такими травмами, думаю, играть можно. Зная бойцовские качества Лехи, вполне возможно в следующем матче выйдет»
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