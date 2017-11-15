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У Лунёва сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Он пропустит до 2-х недель

сегодня, 13:13
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев, получивший травму головы во вчерашнем товарищеском матче с национальной командой Испании, прошел медицинское обследование.

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что у 26-летнего стража ворот выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

По предварительным прогнозам, футболист может провести в лазарете от одной до двух недель.

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Все комментарии
Gunslinger
сегодня в 14:03
Короче, испанцы подсуетились перед Лигой Европы.....
Гады.
ПерекатиПоле
сегодня в 13:57
Если бы наш условный Коко так в ДеХеа влетел, вони и визгу было бы в Европе, чуть ли не до нового пакета санкций против РФ.
А тут как бы в порядке вещей. Ни слов извинений, ни внимания в испанских СМИ...
Gloomy59
сегодня в 13:52
АНДРЮШКА ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!!!!
ТЫ НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ, ФУТБОЛИСТ!!!!!

P.S. Что-то нигде не видно слов благодарности и пожеланий из штаба сборной и РФС?????????
противно
Nikola45
сегодня в 13:49
Испанцы на разборах игры даже не показывают столь не пристойную игру своего игрока!
MIKITA463295
сегодня в 13:48
Слава Богу что все будет хорошо ...
Roger Young
сегодня в 13:45
Здоровья
iri13
сегодня в 13:45
Здоровья, Андрею!
..справедливости ради..Черданцев, пишет, что заходил испанец извиниться в раздевалку после матча.
Шуnя771 ответил mamba9090909
сегодня в 13:43
mamba9090909:
Диапазон сотрясения мозга, очень широк. От подзатыльника, до удара кувалдой.
Лет 20-ть назад СГМ классифицировалось (легкое, среднее, тяжелое) сейчас или есть или нет, а вот "Ушиб ГМ" подразделяется по степени тяжести...
Шуnя771 ответил D.vil
сегодня в 13:42
D.vil:
У меня подружка с сотрясением лежала 2 недели.)
Это не факт, что вылечилась...
Vladimir32
сегодня в 13:39
Скорейшего выздоровления! Настоящий боец!
cpartak60
сегодня в 13:37
здоровья конечно!представляю!это плохо!все это проходили!!!
Серёга за ЦСКА
сегодня в 13:37
Могу пожелать только здоровья. Самоотверженно сыграл!
CSKA2012
сегодня в 13:37
Зенит выбыл с чемпионской гонки... жаль
Серёга за ЦСКА
сегодня в 13:36
Голкипер «Зенита» и сборной России и «Зенита»
Overbeer
сегодня в 13:36
Не понимаю, зачем нападающему нужно было идти в жесткий стык до конца- в товарищеском мачте на последних минутах- судья бы и так пенальти какой-нибудь назначил,
здоровья Андрею- плохой испашка- я негодую
D.vil ответил Шуnя771
сегодня в 13:35
Шуnя771:
Нет...
У меня подружка с сотрясением лежала 2 недели.)
Шуnя771 ответил mamba9090909
сегодня в 13:32
mamba9090909:
Диапазон сотрясения мозга, очень широк. От подзатыльника, до удара кувалдой.
После "кувалды" - ушиб мозга(
Шуnя771 ответил D.vil
сегодня в 13:32
D.vil:
Если легкое сотрясение, то можно)
Нет...
mamba9090909 ответил Шуnя771
сегодня в 13:29
Шуnя771:
Конечно здоровья Андрею! Но непонятно - как можно восстановиться после сотрясения мозга "от одной до двух недель"???
Диапазон сотрясения мозга, очень широк. От подзатыльника, до удара кувалдой.
D.vil ответил cska plus
сегодня в 13:28
cska plus:
Галюсик, привет, материшься?
Привет) Нет) Весь лимит исчерпала вчера;)
D.vil ответил Шуnя771
сегодня в 13:27
Шуnя771:
Конечно здоровья Андрею! Но непонятно - как можно восстановиться после сотрясения мозга "от одной до двух недель"???
Если легкое сотрясение, то можно)
RUSTY8
сегодня в 13:27
Скорейшего выздоровления!!!
cska plus ответил D.vil
сегодня в 13:27
D.vil:
Ну ё((( Скорейшего ему выздоровления)
Галюсик, привет, материшься?
cska plus
сегодня в 13:26
Жаль, здоровья ему и скорейшего выздоровления.
Шуnя771
сегодня в 13:24
Конечно здоровья Андрею!

Но непонятно - как можно восстановиться после сотрясения мозга "от одной до двух недель"???
фанат джигурды
сегодня в 13:23
Лунёву здоровья!!!!!!



Если всего до 2-х недель в лазарете, то значит более менее повезло, что удалось избежать страшных последствий. Скорейшего ему возвращения в строй.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:22
К ПОРОСЯТАМ ПОПРАВИТСЯ, А ТОСНУ И ВАРДАР ЛОДЫГИН ПОДЕЖУРИТ
D.vil
сегодня в 13:20
Ну ё((( Скорейшего ему выздоровления)
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