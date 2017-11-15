У Лунёва сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Он пропустит до 2-х недель

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев, получивший травму головы во вчерашнем товарищеском матче с национальной командой Испании, прошел медицинское обследование.

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что у 26-летнего стража ворот выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

По предварительным прогнозам, футболист может провести в лазарете от одной до двух недель.

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