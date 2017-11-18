Дубль Вернблума помог ЦСКА сломить сопротивление «СКА-Хабаровска»

В матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде обыграл «СКА-Хабаровск».
Хабаровск, стадион им. В. И. Ленина
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 2:4 (1:1)
Голы: Дедечко 5, Маркович 81 - Дзагоев 12, Вернблум 74, Вернблум 83, Витиньо 90+3
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Наваловский, Карасев, Дедечко, Димидко, Никифоров, Савичев (Барбаро 46), Казанков (Федотов 46), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, А. Березуцкий (Миланов 24 (Кучаев 85), Натхо, Гордюшенко (Набабкин 61), Дзагоев, Головин, Витиньо, Вернблум.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Никифоров 50, Дзагоев 56, Димидко 61, Головин 77.
Судья: Артем Чистяков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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