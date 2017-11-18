Дубль Вернблума помог ЦСКА сломить сопротивление «СКА-Хабаровска»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.3 3.95 1.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.5 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 90’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
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Дубль Вернблума помог ЦСКА сломить сопротивление «СКА-Хабаровска»

сегодня, 13:55
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск2 : 4ЦСКАЦСКАМатч завершен

В матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде обыграл «СКА-Хабаровск».

Хабаровск, стадион  им. В. И. Ленина

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА – 2:4 (1:1)
Голы: Дедечко 5, Маркович 81 - Дзагоев 12, Вернблум 74, Вернблум 83, Витиньо 90+3

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Наваловский, Карасев, Дедечко, Димидко, Никифоров, Савичев (Барбаро 46), Казанков (Федотов 46), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, А. Березуцкий (Миланов 24 (Кучаев 85), Натхо, Гордюшенко (Набабкин 61), Дзагоев, Головин, Витиньо, Вернблум.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Никифоров 50, Дзагоев 56, Димидко 61, Головин 77.

Судья: Артем Чистяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ОЛЛС ответил NAZAR 007
сегодня в 14:52
NAZAR 007:
Здорово,Сергей ! И еще и забивает ))
Да!!! )))))
ceret
сегодня в 14:52
ЦСКА ЧЕМПИОН !!!!!
navigators
сегодня в 14:46
Спасибо обеим командам за зрелищный футбол.
Московских армейцев с победой!
С точки зрения тренера такая победа, наверное, менее предпочтительна, чем скучные 1-0. Но болельщику интереснее такие вот матчи.
Заратустра
сегодня в 14:45
    Leha-ha50 ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 14:44
    Дед за ЦСКА:
    Болельщиков ЦСКА с морозной победой. На синтетике + -17 ниже 0 играть, большой риск получить травму. Алексею и Миланову скорейшего выздоровления. Составителям календаря-------------------.( не цензурно).
    Составители ни причем, поменялись кругами по просьбе армейцев.
    Leha-ha50
    сегодня в 14:42
    Что особо сегодня понравилось так это то, что не жадничал никто, разыгрывали красиво и до верного.
    Хорошо , хоть Витек дал шанс Гордюшенко, а то парень совсем закис на лавке.
    борька
    сегодня в 14:41
    Немного не продержались, а так молодцы, бились достойно!
    kingoffam
    сегодня в 14:39
      nikot
      сегодня в 14:37
      Для сборной травмированы,а здесь играют!Ох и темные лошадки!
      NAZAR 007 ответил ОЛЛС
      сегодня в 14:37
      ОЛЛС:
      Спасибо Назар! Представляешь - да! И играет же ведь.))))
      Здорово,Сергей ! И еще и забивает ))
      ОЛЛС ответил NAZAR 007
      сегодня в 14:36
      NAZAR 007:
      Коняшек с победой ! Понтус -нап , не хилый ход конем )
      Спасибо Назар!
      Представляешь - да! И играет же ведь.))))
      pereletnii ответил makkie
      сегодня в 14:36
      makkie:
      Значит и в этом году в ЛЧ не попадете по традиции 😂
      Макс,поговорим после краснодара)
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 14:34
      Болельщиков ЦСКА с морозной победой. На синтетике + -17 ниже 0 играть, большой риск получить травму. Алексею и Миланову скорейшего выздоровления.
      Составителям календаря-------------------.( не цензурно).
      Сергеевич вернулся 1 ответил stavr74
      сегодня в 14:33
      stavr74:
      это не вернблум помог а карасёв который об....ся и не удалил его в предыдущей игре с локомотивом
      Карасёв хоть и 79 зато судить на ЧМ будет. Заслужил). Молодец!)
      nikolah
      сегодня в 14:33
      Вернблум на позиции напа играл?
      Саня Локомотив ответил Беренгар
      сегодня в 14:33
      Точнее в другом клубе!
      Comentarios ответил NAZAR 007
      сегодня в 14:28
      NAZAR 007:
      Коняшек с победой ! Понтус -нап , не хилый ход конем )
      у нас Демидко есть )
      NAZAR 007
      сегодня в 14:26
      Коняшек с победой ! Понтус -нап , не хилый ход конем )
      Саня Локомотив ответил Tommy Lee
      сегодня в 14:24
      Слёзы у вас в конце сезона будут!
      makkie ответил pereletnii
      сегодня в 14:24
      pereletnii:
      Ну вам то пятак стабильно) прям магия цифер)
      Значит и в этом году в ЛЧ не попадете по традиции 😂
      ОЛЛС
      сегодня в 14:24
      Всех с убедительной победой! Понтус Вернблум - удивительный и универсальный игрок! Хороший матч показали обе команды в непростых погодных условиях!
      stavr74
      сегодня в 14:22
      это не вернблум помог а карасёв который об....ся и не удалил его в предыдущей игре с локомотивом
      pereletnii ответил makkie
      сегодня в 14:22
      makkie:
      Руслан, вам бы за свой серией без побед и голов следить, как бы Дзюба не вышел на авансцену 😂
      Ну вам то пятак стабильно) прям магия цифер)
      makkie ответил pereletnii
      сегодня в 14:21
      pereletnii:
      Просты,спартак 5-место гы гы гы
      Руслан, вам бы за свой серией без побед и голов следить, как бы Дзюба не вышел на авансцену 😂
      pereletnii ответил sir-5
      сегодня в 14:20
      sir-5:
      Если у вас кто-то от него пострадал,то только умственно.
        Oleg1956
        сегодня в 14:18
        Конечно жаль СКА но ЦСКА были ближе к победе.
        Респект обеим командам играя на морозе где каждое прикосновение
        может привести к травмам не плакали что трудно играть.
        Еще раз с победой ЦСКА.
        ФорвардЪ
        сегодня в 14:17
        Вернблум молодец, с победой!
        sir-5 ответил pereletnii
        сегодня в 14:17
        pereletnii:
        Таки перевел глнчар костолома в напы)))
        Если у вас кто-то от него пострадал,то только умственно.
        Comentarios
        сегодня в 14:17
        Сегодня вратари тащили что с одной стороны что с другой за Игоря рад вошел в форму. думал растолстел
        Tommy Lee
        сегодня в 14:17
        Закономерный исход. Ждём новых слёз от руководства Локомотива.
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