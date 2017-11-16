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Зобнин: «Эта травма дала мне понять, насколько я люблю футбол»

сегодня, 11:46

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал про свое восстановление после полученной травмы в товарищеском матче сборных России и Венгрии. 

«Хочу сказать спасибо всем, кто меня терпел. Я люблю работать и всегда просил об этом. Спасибо профессору Мариани, который сделал качественную операцию. Без него не было бы такого быстрого срока восстановления. Спасибо реабилитологам, которые работали со мной в Италии, и Диего и Серхио, всем, кто принимал участие в этом.

Могу сказать, что стал любить футбол ещё больше. Стал ещё большим трудоголиком. Всё, что ни делается, к лучшему. Эта травма дала мне понять, насколько я люблю футбол.

Конечно, тяжело смотреть матчи с трибуны, рвался на поле, сердце стучало очень быстро. Хотелось сыграть, особенно в матчах Лиги чемпионов. Хотел помочь команде любыми способами. Но травма серьёзная, поэтому старался себя сдерживать.

Сейчас уже думать не хочется. Я вернулся в общую группу, через специальные игры буду набирать форму и возвращать те навыки, которые были до травмы».

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Все комментарии
cska plus ответил time out
сегодня в 12:15
time out:
Сомневаюсь, что ты специалист в свиноводстве, но что касается свиней - это твое, родное, тут с тобой не поспоришь, видно невооруженным взглядом.
пошёл бы куда-нибудь далеко.
cska plus ответил mikysss
сегодня в 12:14
mikysss:
А ты не забыл что Зобнин не только игрок Спартака, но и игрок сборной? Зачем агришься?
что значит агришься?
time out ответил cska plus
сегодня в 12:13
cska plus:
Зря мучаешься, я специалист по свиньям и свиноводству.
Сомневаюсь, что ты специалист в свиноводстве, но что касается свиней - это твое, родное, тут с тобой не поспоришь, видно невооруженным взглядом.
mikysss ответил cska plus
сегодня в 12:12
cska plus:
Зря мучаешься, я специалист по свиньям и свиноводству.
А ты не забыл что Зобнин не только игрок Спартака, но и игрок сборной? Зачем агришься?
cska plus ответил time out
сегодня в 12:06
time out:
А ты никогда и не знал, что такое футбол, поэтому и не понятно, что ты трешься на футбольных ветках. Похоже тебе лучше двигаться в сторону веток про коневодство и птицеводство. В птицеводстве про петухов узнаешь, может поймешь что-то.
Зря мучаешься, я специалист по свиньям и свиноводству.
time out ответил cska plus
сегодня в 12:05
cska plus:
Ты наверное и забыл как играть в футбол.
А ты никогда и не знал, что такое футбол, поэтому и не понятно, что ты трешься на футбольных ветках. Похоже тебе лучше двигаться в сторону веток про коневодство и птицеводство. В птицеводстве про петухов узнаешь, может поймешь что-то.
cska plus
сегодня в 11:51
Ты наверное и забыл как играть в футбол.
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