Зобнин: «Эта травма дала мне понять, насколько я люблю футбол»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал про свое восстановление после полученной травмы в товарищеском матче сборных России и Венгрии.

«Хочу сказать спасибо всем, кто меня терпел. Я люблю работать и всегда просил об этом. Спасибо профессору Мариани, который сделал качественную операцию. Без него не было бы такого быстрого срока восстановления. Спасибо реабилитологам, которые работали со мной в Италии, и Диего и Серхио, всем, кто принимал участие в этом.

Могу сказать, что стал любить футбол ещё больше. Стал ещё большим трудоголиком. Всё, что ни делается, к лучшему. Эта травма дала мне понять, насколько я люблю футбол.

Конечно, тяжело смотреть матчи с трибуны, рвался на поле, сердце стучало очень быстро. Хотелось сыграть, особенно в матчах Лиги чемпионов. Хотел помочь команде любыми способами. Но травма серьёзная, поэтому старался себя сдерживать.

Сейчас уже думать не хочется. Я вернулся в общую группу, через специальные игры буду набирать форму и возвращать те навыки, которые были до травмы».

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