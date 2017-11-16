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Лунев выписан из больницы

сегодня, 14:25

Согласно данным источника, голкипер «Зенита» Андрей Лунев сегодня был выписан из больницы. Напомним, что футболист в товарищеском матче сборных России и Испании получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. 26-летний вратарь пропустит около 2-х недель.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
сегодня в 15:07
Хорошо что все обошлось более-менее без последствий.
Попади испашка в иную часть головы, все могло сложиться по другому.
time out ответил Bearded man
сегодня в 14:58
Bearded man:
Спасибо псу усатому, что чуть не угробил воротчика в этой цирковой клоунаде, под название товарняк. Что-то я не заметил спартаковских бездарей на поле, за исключением одного. Не зря Денисов в свое время не считал его за тренера, он им и не стал. Престарелая обиженка, которая имеет зуб на Зенит и всячески пытается навредить клубу, даже тренируя сборную.
Что-то я не видел зенитовских бездарей, когда Зобнин кресты порвал, в таком же товарняке. Кто только не вредит вашему "замечательному" клубу? Видимо клуб такой, который не вызывает к нему хорошего отношения, как и к болельщикам, которые вечно ноют. Не удивительно - школа Луческу.
Не зря Денисов сбежал из этого клуба, он уже тогда говорил, что это не клуб, а недоразумение.
Bearded man
сегодня в 14:43
Спасибо псу усатому, что чуть не угробил воротчика в этой цирковой клоунаде, под название товарняк. Что-то я не заметил спартаковских бездарей на поле, за исключением одного. Не зря Денисов в свое время не считал его за тренера, он им и не стал. Престарелая обиженка, которая имеет зуб на Зенит и всячески пытается навредить клубу, даже тренируя сборную.
Майкл59ru
сегодня в 14:39
Надо Лунёву по пути домой через местный "Военторг" пройти и прикупить себе там шлем танкиста.Будет русским аналогом Чеха )
Фрол Литейный
сегодня в 14:30
Ну и славненько! Скорейшего восстановления и возвращения в строй. Мужик. До последнего стоял в воротах!
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