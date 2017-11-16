Лунев выписан из больницы

Согласно данным источника, голкипер «Зенита» Андрей Лунев сегодня был выписан из больницы. Напомним, что футболист в товарищеском матче сборных России и Испании получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. 26-летний вратарь пропустит около 2-х недель.
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Попади испашка в иную часть головы, все могло сложиться по другому.
Попади испашка в иную часть головы, все могло сложиться по другому.
Не зря Денисов сбежал из этого клуба, он уже тогда говорил, что это не клуб, а недоразумение.
Не зря Денисов сбежал из этого клуба, он уже тогда говорил, что это не клуб, а недоразумение.