«Ливерпуль» - «Саутгемптон»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура английской Премьер-Лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Напомним, что защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не поможет сегодня своей команде.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Коутиньо, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон.
«Саутгемптон»: Форстер, Худт, Бертран, Соареш, ван Дейк, Дэвис, Ромеу, Буфаль, Тадич, Редмонд, Лонг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Запасные: Кариус, Милнер, Гомес, Старридж, Окслейд-Чемберлен, Джан, Соланке
Соккер охинею несёт.
Запасные: Кариус, Милнер, Гомес, Старридж, Окслейд-Чемберлен, Джан, Соланке
Соккер охинею несёт.
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Коутиньо, Салах, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Фирмино
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1023550.shtml
как это не поможет....
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Коутиньо, Салах, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Фирмино
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1023550.shtml
как это не поможет....