Дортмундская «Боруссия» проиграла в Штутгарте и продолжила свою серию без побед

В поединке 12-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» без своего главного голеадора Пьера-Эмерика Обамеянга уступила «Штутгарту». «Шмели» в последних 5 матчах чемпионата Германии набрали лишь 1 очко.

Штутгарт, стадион «Мерседес-Бенц Арена»

«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд – 2:1 (1:1)

Голы: Аколо 5, Брекало 51 - Филипп 45+3

«Штутгарт»: Цилер, Бек, Павар, Бадштубер, Инсуа, Гентнер, Баумгартль, Аскасибар, Аколо (Брекало 46), Озкан (Аого 85), Гинчек (Асано 45+1).

Главный тренер: Ханнес Вольф.

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Тольян, Бартра, Папастатопулос (Загаду 46), Шмельцер, Вайгль, Ярмоленко, Кагава (Дахуд 63), Гетце, Филипп, Шюррле (Геррейру 84).

Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: Баумгартль 53, Аого 88.

Судья: Франк Вилленборг.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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