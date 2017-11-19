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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.72 3.55 5
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.25 3.35 3.15
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Ригони: «В русском Класико со „Спартаком“ „Зенит“ будет биться за победу»

сегодня, 22:07

Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони подвел итоги после победы над «Тосно» (5:0) в 17-м туре чемпионата России, а также поделился ожиданиями от поединка со «Спартаком», который намечен на 27 ноября.

«Сегодня был ключевой для нас матч - больше нельзя было терять очки в таблице, нужна была только победа. Счастливы, что смогли это сделать.

Особый настрой на „Спартак“? Это ведь русское Класико - конечно, эта игра выделяется из всех остальных. Будем биться за победу и выкладываться на максимум».

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Все комментарии
Palex ответил Гавриил
сегодня в 22:38
Гавриил:
Само слово Классико подразумевает, что это должно быть классическое противостояние. Противостояние которому много-много лет. Что классического в противостоянии Спартака и Зенита? Противостояние Спартака и Динамо-Киев можно было бы назвать сегодня Классико. Даже противостояние с Московским динамо или ЦСКА - больше тянет на звание Классико. А с Зенитом какое классико? Ещё лет 10 назад никто и не знал, что такое Зенит. Таким макаром можно и противостояние Спартак - Краснодар Классико назвать, чивоужтам...
Согласен.Особенно если учесть,что Зенит,по 4-5 мячей Спартаку забивает.
Сергей Саныч ответил Литейный 4
сегодня в 22:35
Литейный 4:
Какое, к чёрту, эль классико со Спартаком? Это эль изнасилование Спартака!
Насильников даже на зоне не любят.
Будь просто болелой.
Болей за своих.
Не надо насиловать других,даже в сладких снах.
isamsn
сегодня в 22:31
За победу биться это конечно хорошо, однако о ничье как хорошем варианте забывать не стоит. Думается что сейчас группа атаки у москвичей посильней будет
orbit22rus ответил Литейный 4
сегодня в 22:30
Литейный 4:
Это не Эль Классико, а Дерби. Дерби — спортивное соревнование между соперниками из одного города.
Derbi de Italia - Ювентус и Интер. Вот бы никогда не подумал, что Турин и Милан - один и тот же город. Спасибо, что пояснил этот вопрос.
Литейный 4
сегодня в 22:28
Какое, к чёрту, эль классико со Спартаком? Это эль изнасилование Спартака!
Сергей Саныч
сегодня в 22:27
Это будет не битва.
Это будет война.
Гавриил
сегодня в 22:27
Само слово Классико подразумевает, что это должно быть классическое противостояние. Противостояние которому много-много лет. Что классического в противостоянии Спартака и Зенита? Противостояние Спартака и Динамо-Киев можно было бы назвать сегодня Классико. Даже противостояние с Московским динамо или ЦСКА - больше тянет на звание Классико. А с Зенитом какое классико? Ещё лет 10 назад никто и не знал, что такое Зенит. Таким макаром можно и противостояние Спартак - Краснодар Классико назвать, чивоужтам...
Мигалков
сегодня в 22:25
Это судья Вилков будет биться за вашу победу. Сами вы не сможете.
Литейный 4 ответил Константин Каплий
сегодня в 22:25
Константин Каплий:
Я болельщик Зенита, но понимаю, что русское классико это Спартак -ЦСКА, разве нет?
Это не Эль Классико, а Дерби.
Дерби — спортивное соревнование между соперниками из одного города.
orbit22rus
сегодня в 22:25
Русское классико - Спартак-ДиНамО. На крайний случай - с конями. Все остальное - мелочи.
ermak6848
сегодня в 22:24
все хотят Победы в этом матче...
Желаю СПАРТАКУ тормознуть Зенит...
cska.78 ответил Константин Каплий
сегодня в 22:21
Константин Каплий:
Я болельщик Зенита, но понимаю, что русское классико это Спартак -ЦСКА, разве нет?
ЦСКА-спартак дерби!
ABir
сегодня в 22:16
Классная должна быть игра от ножа! Соперники достойны друг друга! Да и должок за Зенитом числится.
nikot
сегодня в 22:15
Какое классико?Где этих ту..х находят!?
Константин Каплий
сегодня в 22:13
Я болельщик Зенита, но понимаю, что русское классико это Спартак -ЦСКА, разве нет?
Литейный 4
сегодня в 22:12
Через неделю снова услышим песню Шнура
Гавриил
сегодня в 22:10
Именно для этого из ФНЛ опять возвращают Вилкова...)))
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