Ригони: «В русском Класико со „Спартаком“ „Зенит“ будет биться за победу»

Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони подвел итоги после победы над «Тосно» (5:0) в 17-м туре чемпионата России, а также поделился ожиданиями от поединка со «Спартаком», который намечен на 27 ноября.

«Сегодня был ключевой для нас матч - больше нельзя было терять очки в таблице, нужна была только победа. Счастливы, что смогли это сделать.

Особый настрой на „Спартак“? Это ведь русское Класико - конечно, эта игра выделяется из всех остальных. Будем биться за победу и выкладываться на максимум».

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