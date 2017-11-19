Кьеллини: «„Ювентус“ разбрасывается очками направо и налево»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини недоволен тем фактом, что туринцы в этом сезоне теряют слишком много очков. Сегодня «бьянконери» уступили «Сампдории» (2:3).

«При всем уважении к другим командам, если „Ювентус“ действительно хочет взять три очка, он их берет. Но этого должны хотеть все игроки на скамейке и поле с первой и до последней минуты.

На бумаге наш состав гораздо сильнее, чем у большинства команд Серии А. В теории мы не должны терять много очков, а мы их разбрасываем направо и налево».

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