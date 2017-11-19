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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Идет первый тайм, 37’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 34’ Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Наингголан: «Читал, что я симулировал травму, дабы не играть за Бельгию»

сегодня, 19:12

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан опроверг слухи о том, якобы он симулировал травму, чтобы поскорее покинуть расположение национальной команды.

«Я прочитал в СМИ лживые вещи. Якобы я симулировал травму, чтобы не играть за сборную. Почему бы вам не пообщаться с врачами сборной и посмотреть мою историю болезни? Эти домыслы - чушь, у меня была обыкновенная травма. На этой неделе я тоже не тренировался, так как был риск рецидива.

Каждый игрок перед чемпионатом мира хочет попасть в состав сборной, ведь верно?»

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Все комментарии
Klose_Miro
сегодня в 19:17
Липовая история болезни. Раджа, лучше расскажи как ты после травмы выдал лучший матч в сезоне, не иначе как была планомерная подготовка к дерби.
И то что ты и твои партнеры, пытаетесь оправдаться, - лишь подтверждает сей факт.
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