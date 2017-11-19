Наингголан: «Читал, что я симулировал травму, дабы не играть за Бельгию»

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан опроверг слухи о том, якобы он симулировал травму, чтобы поскорее покинуть расположение национальной команды.

«Я прочитал в СМИ лживые вещи. Якобы я симулировал травму, чтобы не играть за сборную. Почему бы вам не пообщаться с врачами сборной и посмотреть мою историю болезни? Эти домыслы - чушь, у меня была обыкновенная травма. На этой неделе я тоже не тренировался, так как был риск рецидива.

Каждый игрок перед чемпионатом мира хочет попасть в состав сборной, ведь верно?»

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