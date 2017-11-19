Тиаго Силва: «Я даю Коутиньо множество советов. Надеюсь, он перейдет в ПСЖ»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва намекнул, что он советовал полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перебираться в Париж.

«Я много общаюсь с Коутиньо. Надеюсь, в конце этого сезона, а может и раньше, он сделает нам приятный сюрприз. Хотелось бы, чтобы он хорошо подумал и в следующем году уже играл вместе с нами.

Я даю Филиппе много советов, как и Неймару. Для него сейчас самое главное - принять лучшее решение».

Сам Коутиньо хочет перейти не в ПСЖ, а в «Барселону».

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