Кевин-Принс Боатенг: «Нужно уделять больше внимания проблеме расизма»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг призвал футбольных чиновников уделять больше внимания проблеме расизма. В 2013 году Боатенг, играя за «Милан», самовольно покинул поле из-за расистских выкриков болельщиков.

«Недостаточно показывать видео „Нет расизму“ перед матчами Лиги чемпионов и носить футболки с аналогичными надписями.

Если кто-то меня назовет чертовым черным, то это расизм. Такие эпизоды случаются на футбольном поле».

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