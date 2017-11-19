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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.72 3.55 5
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.25 3.35 3.15
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Кевин-Принс Боатенг: «Нужно уделять больше внимания проблеме расизма»

сегодня, 22:00

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг призвал футбольных чиновников уделять больше внимания проблеме расизма. В 2013 году Боатенг, играя за «Милан», самовольно покинул поле из-за расистских выкриков болельщиков.

«Недостаточно показывать видео „Нет расизму“ перед матчами Лиги чемпионов и носить футболки с аналогичными надписями. 

Если кто-то меня назовет чертовым черным, то это расизм. Такие эпизоды случаются на футбольном поле».

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Все комментарии
mihaluch
сегодня в 22:12
Если белый промахнётся с 2х метров и с трибуны крикнут "козёл" - то нечего, если чёрный - то это расизм.
Owl Fake
сегодня в 22:10
А если назовёт чёрным без определения "чёртовый" - это уже не расизм? Когда негры называют европеоидов "белыми" это, видишь ли, не расизм.
Если так пойдёт, белые скоро начнут платить налог за свою "белизну".
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