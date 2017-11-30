На стадионе «Краснодар» в матче с «Ахматом» пройдет первое тестирование системы VAR

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30 ноября 2017, 13:34

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что 3 декабря на домашнем матче 19-го тура РФПЛ против «Ахмата» будет проведено первое тестирование системы VAR (видеоассистента рефери).



«Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей», — цитирует пресс-служба генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига.



Напомним, что «Краснодар» первым в России оборудовал стадион системой видеоповторов.