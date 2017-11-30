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На стадионе «Краснодар» в матче с «Ахматом» пройдет первое тестирование системы VAR

30 ноября 2017, 13:34
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что 3 декабря на домашнем матче 19-го тура РФПЛ против «Ахмата» будет проведено первое тестирование системы VAR (видеоассистента рефери).

«Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей», — цитирует пресс-служба генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига.

Напомним, что «Краснодар» первым в России оборудовал стадион системой видеоповторов.

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Источник: ФК «Краснодар»
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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответ richi (раскрыть)
02 декабря 2017 в 16:47, ред.
Нет. Очень давно это длится. Когда мы были богатыми, тоже судьи чудили. Ещё у Соловьёва был любимый ответ - "мы примем любое решение" )))
Shamil79
Shamil79
30 ноября 2017 в 21:25
впервые VAR (видеоассистента рефери). был применён на стадионе Динамо (М-кала)...в матче с Ростовом арбитр посмотрел видеоповтор на телефоне болельщика и отменил гол
Tommy Lee
Tommy Lee
30 ноября 2017 в 20:33
А Спартак после КК почему то убрал систему видеоповторов со своего стадиона.
richi
richi ответ Борисыч1 (раскрыть)
30 ноября 2017 в 18:31
Не ВСЕГДА, а только последнее время. Как у всех бедных.
Байкал-38
Байкал-38
30 ноября 2017 в 17:45
Запасайтесь попкорном!
Parovoznic
Parovoznic
30 ноября 2017 в 16:04
Галицкому - респект!
Борисыч1
Борисыч1
30 ноября 2017 в 14:52
Молодцы! На Динамо надо в первую очередь видеоповторы ввести, у нас с судьями всегда проблемы.
VIPded
VIPded
30 ноября 2017 в 14:50
Ура! Свершилось!!!
ДСА
ДСА
30 ноября 2017 в 14:30
Бог даст получится.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
30 ноября 2017 в 13:44
Молодцы краснодарцы!
Overbeer
Overbeer
30 ноября 2017 в 13:42
Надо ввести видеоповторы, а ассистентов за воротами убрать- зачем кормить дармоедов
Alex-96
Alex-96
30 ноября 2017 в 13:38
арутюнян с пары "магнитов" камеры поснимал по которым охрана за ворюгами следила и воткнул их на свой стадион
Гость
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