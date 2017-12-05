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Определился первый соперник «Крыльев Советов» в межсезонье

05 декабря 2017, 13:48

Пресс-служба «Крыльев Советов» заявила, что первым соперником в межсезонье для команды станет братиславский «Слован».

«Определился первый соперник нашей команды на турецком сборе. Первую игру в новом году „Крылья Советов“ проведут 20 января с братиславским „Слованом“. Перед заключительным туром и перерывом на зимнюю паузу „Слован“ занимает четвертое место в национальном чемпионате. Зарубежный сбор в Турции продлится две недели с 16 по 31 января. В рамках сбора самарцы проведут несколько контрольных игр. Соперники и даты матчей будут опубликованы на нашем сайте позднее», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что руководство Самарской области намерено сократить финансирование «Крыльев Советов». 

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EAGinLE
EAGinLE
05 декабря 2017 в 16:40
хороший спаринг
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