Определился первый соперник «Крыльев Советов» в межсезонье

Пресс-служба «Крыльев Советов» заявила, что первым соперником в межсезонье для команды станет братиславский «Слован».
«Определился первый соперник нашей команды на турецком сборе. Первую игру в новом году „Крылья Советов“ проведут 20 января с братиславским „Слованом“. Перед заключительным туром и перерывом на зимнюю паузу „Слован“ занимает четвертое место в национальном чемпионате. Зарубежный сбор в Турции продлится две недели с 16 по 31 января. В рамках сбора самарцы проведут несколько контрольных игр. Соперники и даты матчей будут опубликованы на нашем сайте позднее», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что руководство Самарской области намерено сократить финансирование «Крыльев Советов».
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