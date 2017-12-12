Даудов: «На повторе видно, что мяч пересёк линию ворот „Зенита“»

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12 декабря 2017, 01:53

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре РФПЛ выразил мнение, что судья должен был зафиксировать гол грозненской команды после штрафного удара:

«Если остановить съёмку на 14-й секунде, то, как по мне, видно, что мяч пересёк линию ворот. Ваше мнение?» – написал Даудов в своём «инстаграме», прикрепив видеозапись момента.