Даудов: «На повторе видно, что мяч пересёк линию ворот „Зенита“»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре РФПЛ выразил мнение, что судья должен был зафиксировать гол грозненской команды после штрафного удара:
«Если остановить съёмку на 14-й секунде, то, как по мне, видно, что мяч пересёк линию ворот. Ваше мнение?» – написал Даудов в своём «инстаграме», прикрепив видеозапись момента.
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vka1970
10.12.2017, 23:51
Добрый день.
Как полностью удалиться и убрать свои данные, с этого ресурса?
Под ресурсом имею ввиду соккер?
За вопрос можете ещё раз в бан отправить.Мне уже до лампочки.Привык.
vka1970
Вчера 00:26, редактировал 11.12.2017, 00:30
ответ пользователю Сергей Саныч (раскрыть)
Привет Саныч.
Не стОит.
Ухожу я отсюда.Жду ответа от модерации по способу сваливания.
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Ничего личного, но за слова надо отвечать!!!!
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vka1970
10.12.2017, 23:51
Добрый день.
Как полностью удалиться и убрать свои данные, с этого ресурса?
Под ресурсом имею ввиду соккер?
За вопрос можете ещё раз в бан отправить.Мне уже до лампочки.Привык.
vka1970
Вчера 00:26, редактировал 11.12.2017, 00:30
ответ пользователю Сергей Саныч (раскрыть)
Привет Саныч.
Не стОит.
Ухожу я отсюда.Жду ответа от модерации по способу сваливания.
___________________________________________________________________________
Ничего личного, но за слова надо отвечать!!!!
Одним словом надо со следующего чемпионата вводить эту систему обязательно, а то она в природе есть, а у нас нет. Только ещё больше шуму стало.
Одним словом надо со следующего чемпионата вводить эту систему обязательно, а то она в природе есть, а у нас нет. Только ещё больше шуму стало.
Ничего, "Ахмат" еще погоняет бакланов.
Ничего, "Ахмат" еще погоняет бакланов.
Хотя даже на этом видео есть сомнения, что гол был - оптический обман.
Хотя даже на этом видео есть сомнения, что гол был - оптический обман.
когда будет работать система повтора - другое дело...
когда будет работать система повтора - другое дело...