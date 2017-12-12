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Даудов: «На повторе видно, что мяч пересёк линию ворот „Зенита“»

12 декабря 2017, 01:53
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре РФПЛ выразил мнение, что судья должен был зафиксировать гол грозненской команды после штрафного удара:

«Если остановить съёмку на 14-й секунде, то, как по мне, видно, что мяч пересёк линию ворот. Ваше мнение?» – написал Даудов в своём «инстаграме», прикрепив видеозапись момента.

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Все комментарии
Andrey113190
Andrey113190
12 декабря 2017 в 13:21
На камере, параллельной линии ворот - 100% гол был - мяч залетел за линию см на 15-20. Судьи за воротами и на линии - газпромовские прикормыши. Главное не мог видеть - с фронта атаки непонятно
Байкал-38.
Байкал-38. ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2017 в 10:07, ред.
На попятную пошёл? А то со всеми уже попрощался и слово дал, а сам до сих пор здесь. Не держите слово!
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vka1970
10.12.2017, 23:51
Добрый день.
Как полностью удалиться и убрать свои данные, с этого ресурса?
Под ресурсом имею ввиду соккер?
За вопрос можете ещё раз в бан отправить.Мне уже до лампочки.Привык.


vka1970
Вчера 00:26, редактировал 11.12.2017, 00:30
ответ пользователю Сергей Саныч (раскрыть)
Привет Саныч.
Не стОит.
Ухожу я отсюда.Жду ответа от модерации по способу сваливания.
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Ничего личного, но за слова надо отвечать!!!!
oFANATo
oFANATo
12 декабря 2017 в 10:03
Надо было забивать так, что бы потом не задавать глупых вопросов в "инстаграме", бери пример с Ливерпуля.
самуил кац
самуил кац ответ Байкал-38 (раскрыть)
12 декабря 2017 в 10:02
Ишь ты какой ! А судьям кто доплачивать будет , за моральный ( и материальный !) ущерб ? Ты будешь? Я -нет . А как они детишек малых кормить будут ?
nikolah
nikolah ответ RDeanW (раскрыть)
12 декабря 2017 в 08:56
удалили бы,что изменилось бы,тогда команда была на ходу и удержала бы свои 2-0.
denmig
denmig
12 декабря 2017 в 08:20
Мнение одно: чтобы засчитали гол зениту, нужно, чтобы мяч дважды пересек ленточку !
Байкал-38
Байкал-38
12 декабря 2017 в 08:05
Спорить смысла нет и тем более обвинять судью, так как на повторах не видно пересёк или нет, а пока только догадки со стороны грозненцев, но им тоже надо вспомнить как они забивали армейцам.
Одним словом надо со следующего чемпионата вводить эту систему обязательно, а то она в природе есть, а у нас нет. Только ещё больше шуму стало.
kokshareal
kokshareal
12 декабря 2017 в 08:02
пересек, но не весь мяч зашел за линию.
Остапчук 67
Остапчук 67
12 декабря 2017 в 07:37
"Зенит" не заслужил ничью, гол был.
Ничего, "Ахмат" еще погоняет бакланов.
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
12 декабря 2017 в 07:18
За Зенит болеет сам путлер, неудевительно, что судьи за них топят.
maldalik
maldalik
12 декабря 2017 в 06:32
По этому повтору нифига непонятно скорее не было гола.
112910415
112910415
12 декабря 2017 в 06:31
похоже, не пересёк...а ракурс неудачный
mat73
mat73
12 декабря 2017 в 06:01
Это же зенит, и им это нравится )))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ RDeanW (раскрыть)
12 декабря 2017 в 05:34
Видел. ПХАХАХАХАХАХА. И рад что ты его увидел! Гы-гы
Leha-ha50
Leha-ha50
12 декабря 2017 в 04:46
Камера под углом со стороны поля, потому и есть сомнения, но если ее под этим же углом поставить за ворота , будет казаться, что мяч вообще в поле.
Хотя даже на этом видео есть сомнения, что гол был - оптический обман.
ermak6448
ermak6448
12 декабря 2017 в 04:41
это плохо со зрением у товарища не более того.
когда будет работать система повтора - другое дело...
fcspartak
fcspartak
12 декабря 2017 в 04:26
а ведь реально залетело...
Kyon
Kyon
12 декабря 2017 в 03:03
Да будет срач. А по поводу гола - да, на втором повторе очевидно, что Лодыгин вынимал мяч уже из ворот. Миллеры и Фурсенки будут рыдать, когда введут систему видео повторов.
311
311
12 декабря 2017 в 02:50, ред.
На повторе, что он скинул, ничего не видно. быстро и непонятно! Но так как сами игроки никак не апеллировали арбитру о незасчитанном голе, Даудов выдает желаемое за действительное!)
RDeanW
RDeanW ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
12 декабря 2017 в 02:01
ты свой ник видел?) пахахаххаха
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ RDeanW (раскрыть)
12 декабря 2017 в 02:01, ред.
Спартак 7очка
moskwa 09
moskwa 09
12 декабря 2017 в 02:01
даунов ,глаза разуй! где ты там гол увидел?
RDeanW
RDeanW
12 декабря 2017 в 01:59
это зенит, че ты хотел? в той игре лунева не удалили, в этой гол не засчитали. привыкайте
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