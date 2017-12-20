«Милану» понадобился Мусса Дембеле из «Тоттенхэма»

«Милан» присматривается к полузащитнику «Тоттенхэма» Муссе Дембеле. Об этом сообщил итальянский эксперт Альфредо Педулла.
«Россонери» недовольны игрой Хакана Чалханоглу, который был приобретен летом. Предполагается, что Чалханоглу уже зимой будет продан, а на его место сразу будет куплен Дембеле.
Контракт Дембеле со «шпорами» рассчитан еще на 1,5 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ.
П.С. Если такой мега-тащер как Чалханоглу не заиграл, то этому клубу уже ничего не поможет
П.С. Если такой мега-тащер как Чалханоглу не заиграл, то этому клубу уже ничего не поможет
Реальность: летняя распродажа, банкротство и перевод в серию D.
Великий милан вернулся.
Реальность: летняя распродажа, банкротство и перевод в серию D.
Великий милан вернулся.
только летом, когда окончание контракта его подойдет, могут подумать продать
только летом, когда окончание контракта его подойдет, могут подумать продать