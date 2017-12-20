«Милану» понадобился Мусса Дембеле из «Тоттенхэма»

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20 декабря 2017, 12:00

«Милан» присматривается к полузащитнику «Тоттенхэма» Муссе Дембеле. Об этом сообщил итальянский эксперт Альфредо Педулла.

«Россонери» недовольны игрой Хакана Чалханоглу, который был приобретен летом. Предполагается, что Чалханоглу уже зимой будет продан, а на его место сразу будет куплен Дембеле.

Контракт Дембеле со «шпорами» рассчитан еще на 1,5 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ.