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«Милану» понадобился Мусса Дембеле из «Тоттенхэма»

20 декабря 2017, 12:00

«Милан» присматривается к полузащитнику «Тоттенхэма» Муссе Дембеле. Об этом сообщил итальянский эксперт Альфредо Педулла.

«Россонери» недовольны игрой Хакана Чалханоглу, который был приобретен летом. Предполагается, что Чалханоглу уже зимой будет продан, а на его место сразу будет куплен Дембеле.

Контракт Дембеле со «шпорами» рассчитан еще на 1,5 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
21 декабря 2017 в 19:08, ред.
Менять топ-клуб Англии на итальянский середняк? Дембель пока еще не ополуумел)

П.С. Если такой мега-тащер как Чалханоглу не заиграл, то этому клубу уже ничего не поможет
En Sabah Nur
En Sabah Nur ответ •BLACK WOLF• (раскрыть)
20 декабря 2017 в 16:32, ред.
Продайте его вон лучше Вероне им может сгодится)))
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
20 декабря 2017 в 15:50
Монтоливо продадим кузенам и купим Дембеле
Вand of the Hawk
Вand of the Hawk
20 декабря 2017 в 14:17
Ожидания: Дембеле, Конте, Анчелотти.

Реальность: летняя распродажа, банкротство и перевод в серию D.

Великий милан вернулся.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
20 декабря 2017 в 14:10
Дембеле и Чалханоглу игроки разного назначения.
VIPded
VIPded
20 декабря 2017 в 14:07
не в тот корень зрят... (((
kor_toxa
kor_toxa
20 декабря 2017 в 13:46
Лучше бы Милан тренера толкового нашел уже
RUSTY8
RUSTY8
20 декабря 2017 в 12:49
Мирабелли с Фассоне решили окончательно добить АСМ))) то Калинича покупают вместо Бакки, а теперь лавочника дембеля вместо Чалханоглу
Serge Boykov
Serge Boykov
20 декабря 2017 в 12:11
А разве сейчас не идёт разбирательство по поводу фин.фэйрплэя в отношении Милана? Утка это 100%
cannongun
cannongun
20 декабря 2017 в 12:01, ред.
бугага, Дембель никуда зимой не уйдет.
только летом, когда окончание контракта его подойдет, могут подумать продать
Гость
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