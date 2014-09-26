Антич: «У „Локомотива“ есть амбиции, давление на тренерский штаб, возможности»

Серб Радомир Антич, считающийся основным претендентом на пост главного тренера «Локомотива», прокомментировал слухи о его возможном назначении.
«Мне было бы интересно работать в таком клубе. У него есть амбиции, давление на тренерский штаб, стадион, возможности. У „Локомотива“ всё на уровне. Если команда покупает Лассана Диарра и приглашает на работу Славена Билича, это лучше многих слов говорит об ее амбициях», — заявил 65-летний тренер.
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