Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Ромой» в матче 18-го тура Серии А:

«Это была хорошая игра, но мы не сумели снять вопросы о победителе до финального свистка, под конец матча мы испытывали сложности.

Могли забить и больше, но победа со счетом 1:0 - приятное чувство. На деле же мы несколько раз прощали „Рому“ - должны были побеждать с более крупным счетом.

„Рома“ и „Наполи“ претендуют на Скудетто. „Интер“ тоже поборется, как и „Лацио“. Сегодня мы добились важного результата, ведь в случае ничьей „Рома“ могла бы сравняться с нами по очкам - у „волков“ есть матч в запасе».