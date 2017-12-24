Невилл: «Пока не могу назвать „Манчестер Сити“ великой командой»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» пока рано называть одной из лучших команд в истории английского футбола:

«Я пока не могу назвать „Сити“ великой командой, ведь они пока ничего не выиграли.

Когда они выиграют чемпионат, то можно будет сказать, что это отличное достижение. Но чтобы быть одной из великих команд в истории английского футбола, нужно выиграть несколько титулов.

„Челси“ Моуриньо, МЮ Фергюсона, „Ливерпуль“ разных лет - это великие команды.

Однако „Сити“ добивается великолепных результатов. Я такого никогда не видел. Но давайте сохранять спокойствие и смотреть на картину в целом. Им нужно выиграть более одного чемпионства и европейский титул, чтобы стать по-настоящему великой командой».

Гвардиола всех переиграл. Чемпионат Англии завершен!