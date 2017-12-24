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Невилл: «Пока не могу назвать „Манчестер Сити“ великой командой»

сегодня, 12:06

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» пока рано называть одной из лучших команд в истории английского футбола:

«Я пока не могу назвать „Сити“ великой командой, ведь они пока ничего не выиграли.

Когда они выиграют чемпионат, то можно будет сказать, что это отличное достижение. Но чтобы быть одной из великих команд в истории английского футбола, нужно выиграть несколько титулов.

„Челси“ Моуриньо, МЮ Фергюсона, „Ливерпуль“ разных лет - это великие команды.

Однако „Сити“ добивается великолепных результатов. Я такого никогда не видел. Но давайте сохранять спокойствие и смотреть на картину в целом. Им нужно выиграть более одного чемпионства и европейский титул, чтобы стать по-настоящему великой командой».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:02
«Я пока не могу назвать „Сити“ великой командой, ведь они пока ничего не выиграли.»

Что эксперт курит, эта шейхская команда уже два чемпионата АПЛ выиграла.
Machiavelli
Machiavelli
сегодня в 12:17
Челси 5 раз выигрывал чемпионат, Манчестер Сити 4 и идет к 5. Но Челси Моуриньо великий клуб, а Манчестер Сити нет. Хотя Манчини собрал с Манчестер Сити собрал все трофеи в Англии.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 12:16
Это очевидно
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 12:10
Пока что в пути. В этот год замахнутся на АПЛ.
В следующем на ЛЧ.
МанСити обрастает опытным жирком.
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