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Рамос: «Поражение от „Барселоны“ больней, чем какое-либо ещё, но мы продолжим сражаться»

сегодня, 10:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос обещает, что команда до последнего будет вести борьбу за чемпионство в Испании. Вчера «сливочные» уступили «Барселоне» и теперь отстают от каталонцев в турнирной таблице Ла Лиги на 14 очков.

«История „Реала“ и герб клуба обязывают нас сражаться до самого конца. Защитить титул будет сложно, нужно быть реалистами, но пока есть хоть малейшая возможность сделать это, мы будем продолжать сражаться, это в нашей ДНК.

Поражение от „Барселоны“ больней, чем какое-либо еще, но мы можем использовать его, чтобы сделать выводы и стать лучше. Это поражение не омрачит для нас 2017 год, который стал для нас историческим».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Vladimir808
сегодня в 17:57
Vladimir808:
Барса растет?? Не позднее месяца назад, Вы заявляли, что время Барсы прошло.Вы уж определитесь! 3:0 на поле Реала, и Юве в группе по полной получил, а их в полуфинал.((( Вы меня огорчаете.)))
Дословно.....прошло время именно этой Барсы...
А Юве потому что написано от каждой страны....

А Юве в Италии в последние лет 5....как Реал последние пару лет в Испании...большой и сильный..))

Не хотел задеть чувства истинных болел каталонцев....но наверно грядёт не очень хороший для них период...
Пике,Месси,Маскерано,Вермален.Иньеста,Суарес - на 4-м десятке...всем за 30......
Ракитичу,Бускетсу,Паулиньо - тоже 30-й год......

По моему в Реале как то ...полегче с этим...Ковачичи,Вараны,Карвахали,Асенсио,Иско...всем по 23-25 лет..Неймар на подлёте )))

Удачи конечно....но не видно смены - этому ,сказав честно,классному поколению барселонцев......
cevin cigan
cevin cigan ответил Vladimir808
сегодня в 16:13
Vladimir808:
Обладатель пятого ЗМ вчера на поле по полезным действиям отсутствовал полностью. А парень, который хотел в Н. Год уйти с победой (Месси), выложился по полной, отсюда и результат. Первый тайм Реал очень хорошо, но у Барсы на всякий случай Тер Штеген все потащил(хотя сверхмоментов и не было) А играть надо 2 тайма. И опекать Месси (Ковачич), это тренерская ошибка.
Я попытаюсь объективно рассмотреть провал Зидана. Мы играли в центре с ж/б полузащитой! Даже по первому тайму,я не узнавал Крооса! Такое количество брака с Барсой-это преступление!(второй тайм...прост отстой в чистом виде от "ганса")Как можно было Ковачичу дать "персоналку" на Месси?(если в супер кубке проехало,то ведь и каталонцы сделали выводы)и вот пожалуйста "коридор"дла Рахитича,а Матео побежал гнома охранять.....Убирать нужно было Крооса ещё в перерыве,сразу вводить свежие фланги в лице Асенсио и Васкеса.....а что в "сальдо"??? ГАВ............но. Полнейший провал Зидана.....эх блин...где мой Моур..................
магистрат Калавий
магистрат Калавий ответил Ty4ka98
сегодня в 16:07
Я уже представил, как ответил бы Чави - «Громить Реал, да ещё на их поле, это в нашей ДНК.»
Кьянти
Кьянти ответил Vladimir808
сегодня в 14:24
Vladimir808:
Обладатель пятого ЗМ вчера на поле по полезным действиям отсутствовал полностью. А парень, который хотел в Н. Год уйти с победой (Месси), выложился по полной, отсюда и результат. Первый тайм Реал очень хорошо, но у Барсы на всякий случай Тер Штеген все потащил(хотя сверхмоментов и не было) А играть надо 2 тайма. И опекать Месси (Ковачич), это тренерская ошибка.
Ну не вижу в чем твой ответ противоречит моему коменту. Более того скажу, что я думаю, что если ход матча( выдержать напор и давление в первом тайме, с учетом того или предвидя, что во втором хозяева могут сдуться, а потом навязать свою игру и добиться результата) был спланирован вашим тренером, то это гениально. У меня в ходе матча появилась такая мысль, что так и было задумано, но исходя из масштаба личности Вальверде, я немного усомнился в его таким высоких стратегических способностях. Похоже, что все произошло само собой, то есть Барса действовала по ситуации, ну что не было заранее такого детально отработанного плана. Хотя я могу и ошибаться. но если это так, то повторюсь, Вальверде в большом поряде.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Кьянти
сегодня в 14:13
Кьянти:
Привет:) странного то как раз ничего и нет( ну на мой взгляд). Для Барсы матч не имел, так сказать, "вселенского" значения. Они играли в гостях, турнирная таблица( то есть стратегия),позволяла не просто довольствоваться ничьей, но даже и проиграть. Статус лидера чемпионата они в лубом случае не теряли, плюс ( для чемпионата) есть ответная игра во втором круге дома, плюс хороший отрыв даже в случае проигрыша. То есть это поражение( ну если бы оно случилось), оно локально, не стратегическое и по большому счету мало что меняет в глобальном плане(опять же я имею ввиду борьбу за титул). Для Реала же этот матч гораздо важнее был. Во первых удачно на всех фронтах завершить год. Подтвердить неслучайность успехов за этот же самый год, статус лучшего клуба мира, клуба за который играет лучший игрок мира. Плюс Реалу надо было, как бы условно, оправдать неудачный старт в сезоне. Плюс КР подтвердить статус и заслуженность 5 ЗМ. Они так и начали играть в первой тайме, они были абсолютно заряжены на победу, она была им нужнее, чем Барсе. Они играли в три защитника в линию при высоком прессинге опорников, что безумно рискованно делать с Барсой. И это давало результаты. Первый тайм Реал( ну почти) возил Барсу. Забей Реал и и все, они бы разделали каталонцев. но барсуки молодцы сумели, выстояли, нашли варианты, грамотно все выстроили. Во втором тайме Реал как будто подменили. То есть они старались лезли из кожи вон забить не получилось и они тупо сдулись. вот это я и называю перегорели. С наскока не получилось, а потом энергия из-за большой концентрации ранее иссякла. Вот как-то все выглядело( с моего экрана тв) )))))))))))))))
Обладатель пятого ЗМ вчера на поле по полезным
действиям отсутствовал полностью. А парень, который
хотел в Н. Год уйти с победой (Месси), выложился по полной,
отсюда и результат. Первый тайм Реал очень хорошо, но у Барсы
на всякий случай Тер Штеген все потащил(хотя сверхмоментов и не было)
А играть надо 2 тайма. И опекать Месси (Ковачич), это тренерская ошибка.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:05
Похоже Реал стал клубом который работает на очередной рекорд Роналду. Человек уже настолько лампу встряхнул что не соображает что живет в реальности.Все тяги в игре на него , все тяги на себя-так можно охарактеризовать игру Реала где главный Роналду. Множество моментов где он рисовался как на плакате,не отдавал пасы и тянул шкуру не убитого медведя на себя.Надо его спихивать пока не поздно, хотя уже пошел закат.Если ПСЖ домолотит в Лиге Чемпионов, подточенный пьедестал развалится напрочь.
Кьянти
Кьянти ответил cevin cigan
сегодня в 14:00
cevin cigan:
А кто должен был регулировать "лампочкоу"? Всё что вчера произошло,я "раскидал" по полкам ещё дня два назад. Полнейший капец Зидана как "стратега"!!! Пока он двумя руками будет держаться за это "недоразумение футбола"под названием Бревзин, ничего хорошего не ждите! И пусть в меня полетят тысячи "стрел" от Мадридистов,но я жизнью готов поклясться,что при Моуриньо Реал бы выиграл с разницей в два,а то и три мяча(как барсуки нас нагнули!) Пусть и дальше играет по барселонски и будет терпеть по самые не могу от барсуков!
Кто регулировать? Не знаю... возможно это должен делать тренер, возможно лидер раздевалки или вообще лидер, может в силу опыта это должны были сделать сами игроки. Тут нет законов незыблемых и неизменных, все очень ситуационно. Но то что тренер должен все такие и прочие( человеческие факторы) предвидеть и нивелировать, тут я с тобой абсолютно согласен. Наставник должен это чувствовать, предвидеть и своевременно и эффективно реагировать. Но думаю, что это возможно только очень маститому и опытному тренеру, Зидан пока, при всех его успехах к таким не относиться.
Кьянти
Кьянти ответил Vladimir808
сегодня в 13:52
Vladimir808:
Приветствую! Странная логика, Реал очень долго ждал этой встречи... А Барса ждала меньше?))
Привет:) странного то как раз ничего и нет( ну на мой взгляд). Для Барсы матч не имел, так сказать, "вселенского" значения. Они играли в гостях, турнирная таблица( то есть стратегия),позволяла не просто довольствоваться ничьей, но даже и проиграть. Статус лидера чемпионата они в лубом случае не теряли, плюс ( для чемпионата) есть ответная игра во втором круге дома, плюс хороший отрыв даже в случае проигрыша. То есть это поражение( ну если бы оно случилось), оно локально, не стратегическое и по большому счету мало что меняет в глобальном плане(опять же я имею ввиду борьбу за титул). Для Реала же этот матч гораздо важнее был. Во первых удачно на всех фронтах завершить год. Подтвердить неслучайность успехов за этот же самый год, статус лучшего клуба мира, клуба за который играет лучший игрок мира. Плюс Реалу надо было, как бы условно, оправдать неудачный старт в сезоне. Плюс КР подтвердить статус и заслуженность 5 ЗМ.
Они так и начали играть в первой тайме, они были абсолютно заряжены на победу, она была им нужнее, чем Барсе. Они играли в три защитника в линию при высоком прессинге опорников, что безумно рискованно делать с Барсой. И это давало результаты. Первый тайм Реал( ну почти) возил Барсу. Забей Реал и и все, они бы разделали каталонцев. но барсуки молодцы сумели, выстояли, нашли варианты, грамотно все выстроили. Во втором тайме Реал как будто подменили. То есть они старались лезли из кожи вон забить не получилось и они тупо сдулись. вот это я и называю перегорели. С наскока не получилось, а потом энергия из-за большой концентрации ранее иссякла.
Вот как-то все выглядело( с моего экрана тв)
)))))))))))))))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:33
Рамос очень сдал, недостаток в скорости компенсирует
уларами соперников, хамло одним словом.(
На чистое удаление наиграл вчера, судья ,,свой", пожалел.(((
Vladimir808
Vladimir808 ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:23
Jeck Denielse:
Ни чем не отличается от поражений от Жироны или Бетиса..... Разве что деньжат побольше заработали от прямой трансляции в Китай... Всё равно если бы меня попросили выделить по команде в полуфинал ЛЧ я бы отправил ПСЖ,Реал,МС и Ювентус........жаль жребий слеп...и сталкивает эти клубы на ранних стадиях....и у остальных команд появляется шанс на полуфинал или даже финал..... Но Барса,Жирона и Бетис молодцы.....растут...
Барса растет??
Не позднее месяца назад, Вы заявляли, что время
Барсы прошло.Вы уж определитесь! 3:0 на поле Реала,
и Юве в группе по полной получил, а их в полуфинал.(((
Вы меня огорчаете.)))
Vladimir808
Vladimir808 ответил Cympak-05
сегодня в 13:19
Cympak-05:
Сражаться в любом случаи надо до конца. Кто знает может В какой момент у какого клуба произойдёт спад.
Согласен с Вами. Реал должен сражаться, а при спаде в игре
команд, он- Реал, может даже попасть в тройку.)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Кьянти
сегодня в 13:16
Кьянти:
мне кажется Реал просто перегорел. слишком долго ждал этого матча, рано стал заводить себя и настраивать, ну и вот вольфрамовая нить не выдержала и лампочка после яркого свечения первого тайма, перегорела. Ну как-то так мне видится.
Приветствую!
Странная логика, Реал очень долго ждал этой встречи...
А Барса ждала меньше?))
Mamaev
Mamaev ответил cevin cigan
сегодня в 13:12
cevin cigan:
А кто должен был регулировать "лампочкоу"? Всё что вчера произошло,я "раскидал" по полкам ещё дня два назад. Полнейший капец Зидана как "стратега"!!! Пока он двумя руками будет держаться за это "недоразумение футбола"под названием Бревзин, ничего хорошего не ждите! И пусть в меня полетят тысячи "стрел" от Мадридистов,но я жизнью готов поклясться,что при Моуриньо Реал бы выиграл с разницей в два,а то и три мяча(как барсуки нас нагнули!) Пусть и дальше играет по барселонски и будет терпеть по самые не могу от барсуков!
А че бензема то? Самый верный момент вчера у криштоса был, когда он веткой мимо мяча махнул. А бензема из непростой ситуации в штангу попал, там ему чуть не повезло
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:45
Jeck Denielse:
Ни чем не отличается от поражений от Жироны или Бетиса..... Разве что деньжат побольше заработали от прямой трансляции в Китай... Всё равно если бы меня попросили выделить по команде в полуфинал ЛЧ я бы отправил ПСЖ,Реал,МС и Ювентус........жаль жребий слеп...и сталкивает эти клубы на ранних стадиях....и у остальных команд появляется шанс на полуфинал или даже финал..... Но Барса,Жирона и Бетис молодцы.....растут...
Но Барса, в отличии от Жироны и Бетиса, совсем недавно в ЛЧ, когда брала требл, отправила отдыхать почти все команды которые ты назвал, причём по очереди, один за другим. А некоторых по нескольку раз за историю :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 12:41
Реал сколько угодно может себя восхвалять, но последние 10 лет он никак не может выйти из тени Барселоны, все трофеи и результаты личных встреч об этом красноречиво говорят. Какой ты чемпион, если сосед тебе частенько по морду начищает? :)
cevin cigan
cevin cigan ответил Кьянти
сегодня в 12:38
Кьянти:
мне кажется Реал просто перегорел. слишком долго ждал этого матча, рано стал заводить себя и настраивать, ну и вот вольфрамовая нить не выдержала и лампочка после яркого свечения первого тайма, перегорела. Ну как-то так мне видится.
А кто должен был регулировать "лампочкоу"? Всё что вчера произошло,я "раскидал" по полкам ещё дня два назад. Полнейший капец Зидана как "стратега"!!! Пока он двумя руками будет держаться за это "недоразумение футбола"под названием Бревзин, ничего хорошего не ждите! И пусть в меня полетят тысячи "стрел" от Мадридистов,но я жизнью готов поклясться,что при Моуриньо Реал бы выиграл с разницей в два,а то и три мяча(как барсуки нас нагнули!) Пусть и дальше играет по барселонски и будет терпеть по самые не могу от барсуков!
barcelonistas
barcelonistas ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:38
Jeck Denielse:
Ни чем не отличается от поражений от Жироны или Бетиса..... Разве что деньжат побольше заработали от прямой трансляции в Китай... Всё равно если бы меня попросили выделить по команде в полуфинал ЛЧ я бы отправил ПСЖ,Реал,МС и Ювентус........жаль жребий слеп...и сталкивает эти клубы на ранних стадиях....и у остальных команд появляется шанс на полуфинал или даже финал..... Но Барса,Жирона и Бетис молодцы.....растут...
Читая твои комментарии понимаешь, насколько тонка грань между "смешной" и "смешон"
Кьянти
Кьянти
сегодня в 12:29
мне кажется Реал просто перегорел. слишком долго ждал этого матча, рано стал заводить себя и настраивать, ну и вот вольфрамовая нить не выдержала и лампочка после яркого свечения первого тайма, перегорела. Ну как-то так мне видится.
chichin13
chichin13
сегодня в 12:14
Трудно припомнить удачно проведённый матч Рамоса против Барселоны,-сплошные удаления или жёлтые карточки, вчера судья пожалел его, когда он ударил Суареса- это красная карточка. Ему лучше не выходить на игру с Барселоной, своими ошибками он привносит нервозность в игру и как правило это заканчивается плачевно для Реала.Три последних матча в чемпионате дома - три поражения, счёт:2:10!
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 11:58
Сражаться в любом случаи надо до конца. Кто знает может В какой момент у какого клуба произойдёт спад.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:34
Ни чем не отличается от поражений от Жироны или Бетиса.....
Разве что деньжат побольше заработали от прямой трансляции в Китай...

Всё равно если бы меня попросили выделить по команде в полуфинал ЛЧ я бы отправил ПСЖ,Реал,МС и Ювентус........жаль жребий слеп...и сталкивает эти клубы на ранних стадиях....и у остальных команд появляется шанс на полуфинал или даже финал.....

Но Барса,Жирона и Бетис молодцы.....растут...
112910415
112910415
сегодня в 11:23
нокаут состоялся
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 11:23
Рамос на интервью после матча сил потратил больше, чем на поле)))
Ty4ka98
Ty4ka98
сегодня в 11:15
Рамос заговорил о ДНК?

Тут должна будет быть ответка от Хави. Это его тема.
Mamaev
Mamaev ответил vastudio
сегодня в 11:09
vastudio:
Да ещё и на своём поле))) Хотели чемпионский коридор, вот его и получили))))
Ракитичу хороший коридор организовали
vastudio
vastudio
сегодня в 11:03
Да ещё и на своём поле))) Хотели чемпионский коридор, вот его и получили))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:02
Серега, меньше надо было с Пике обниматься перед матчем.
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