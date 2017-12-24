Рамос: «Поражение от „Барселоны“ больней, чем какое-либо ещё, но мы продолжим сражаться»

Капитан «Реала» Серхио Рамос обещает, что команда до последнего будет вести борьбу за чемпионство в Испании. Вчера «сливочные» уступили «Барселоне» и теперь отстают от каталонцев в турнирной таблице Ла Лиги на 14 очков.

«История „Реала“ и герб клуба обязывают нас сражаться до самого конца. Защитить титул будет сложно, нужно быть реалистами, но пока есть хоть малейшая возможность сделать это, мы будем продолжать сражаться, это в нашей ДНК.

Поражение от „Барселоны“ больней, чем какое-либо еще, но мы можем использовать его, чтобы сделать выводы и стать лучше. Это поражение не омрачит для нас 2017 год, который стал для нас историческим».