Гвардиола всех переиграл. Чемпионат Англии завершен!

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити96.51.27
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал1.45.358.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д3.93.91.85
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 4:1 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан5.253.71.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи6.54.21.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.93.91.67
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
14:00 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М5.13.551.72
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА2.253.253.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно1.573.76.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель4.33.71.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам1.081123.5

Гвардиола всех переиграл. Чемпионат Англии завершен!

16 декабря 2017, 23:11
Гвардиола всех переиграл. Чемпионат Англии завершен!

Шестнадцать побед подряд точно доказывают минимум одно из двух. Или АПЛ – очень слабый чемпионат, или Гвардиола – сильнейший тренер. «Соккер.ру» предлагает выяснить истину.

«Манчестер Сити» - чемпион?

«Лестер» после восемнадцати матчей имел 38 пунктов, 11 побед и отрыв от «Арсенала» в два пункта, а от «Манчестер Сити» - в три. Но даже такой отрыв гранды не отыграли, Раньери прожил еще двадцать туров в качестве героя того сезона. 81 пункт у чемпиона против 71 у «Арсенала». У «горожан» сейчас не 38 пунктов, а 52, 17 побед в 18 поединках. Это показатель «Лестера» после двадцати пяти матчей.

Ну, вы поняли – несложная арифметика показывает, что не случайно Клопп заявил, что чемпионская борьба завершена. Чтобы «Манчестер Сити» сейчас провалил концовку сезона, нужно наличие явного минуса. Но у команды одержимый тренер, сильный вратарь, голодные к таким сериям футболисты. Есть тактическая идеология, есть физическая свежесть, есть Де Брюйне и Сильва. Так что «Манчестер Юнайтед» и компания подергаются еще, но «Манчестер Сити» практически гарантировал себе спокойный финиш.

Нужно грамотно собирать победы дальше и увеличить победную серию с 16 матчей до предела. Но не спешите продавать квартиру и ставить на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Нереализованный пенальти  Жезуса напоминает о минусе этой команды. Редко играют до конца и на пределе концентрации, поскольку обычно слишком легко побеждают соперников по АПЛ. Те сдаются до выхода на поле, а в плей-офф ЛЧ будет иначе.

Что об унижении «шпор» говорят цифры?

1 удар в створ нанес «Тоттенхэм» за 91 минуту матча против «Манчестер Сити» в гостях. И это команда, победившая дома мадридский «Реал»! Гол Эриксена стал всего вторым точным выстрелом, а первый мастерски парировал Эдерсон. Как «шпоры» могли на что-то рассчитывать, если у соперника за игру 11 выстрелов в створ и 20 ударов всего?

12 – 18 – счет по перехватам. Это очень важный момент. В отличие от всех команд АПЛ, «Манчестер Сити» сделал шаг в сторону правильного прессинга на своей половине поля без последствий для ворот. Даже МЮ сидит глубоко, но не всегда может обезопасить  Де Хеа от работы, а Гвардиола научился подстраиваться под соперника. «Шпоры» играют агрессивно? Пусть делают перехваты в центре поля, а «горожане» тем временем собирали их у чужой штрафной. Хитрый Хосеп, очень хитрый!

7 результативных действий – 4 гола и 3 результативные передачи, у «Манчестер Сити» на счету игроков, которые смещались или постоянно светились в «полуфланге», то есть между краем поля и центральной осью. Благодаря такой игре Сане, Стерлинг, Гюндоган и Де Брюйне выигрывали пространство, им не нужно было время – хватало секунды, чтобы втиснуться между защитниками и сыграть идеально. Будь то стандарт, как у Гюндогана, или контратака – «Манчестер Сити» был резче «Тоттенхэма».

1 точный удар нанес Харри Кейн за всю игру по воротам Эдерсона, а всего у него было три выстрела. Очень мало для нападающего высокого класса, но у «Тоттенхэма» такое случается – команда классная, но если плохо пошла игра, то ни Эриксен, ни Алли, ни Кейн себя не покажут.

14 – 4 – счет по передачам под удар. Проще говоря, разница в командных действиях. У одних было на десять попыток, созданных сообща, больше. Это значит, что вероятность голов «Манчестер Сити» была намного выше, а сами мячи не удивили – Гвардиола наиграл на такой успех, 14:4 – без двух пасов под удар воссоздание разницы в четыре раза, как по голам.

Алли надо было удалять после фола на Де Брюйне?

Шипами в ногу, грубо, прямолинейно, неумно – за такое надо наказывать как минимум желтой карточкой. Но порой такие фолы проходят почти бесследно для потерпевшего. В данном случае Де Брюйне отделался испугом и повреждением мягких тканей. Кевин – крепкий парень, отомстил «Тоттенхэму» голом через минутку после того фола. Вот так отвечают сильные игроки! 

У «Манчестер Сити» нет души?

В средние века считали, что люди с рыжими волосами представляют команду Зла, ведь их в Европе было немного. А потом сценаристы легендарного сериала «Южный Парк» развили американскую шутку о том, что у рыжих людей нет души, и так она стала знаменитой на весь мир. Интересно, можно перенести эту шутку на «Манчестер Сити» Гвардиолы? Ведь они макнули «Тоттенхэм» в поражение 4:1, как нашкодившего котенка злой хозяин в свежую лужу.

Но при этом все было вразвалочку, буднично, исключая голы и празднования. Возможно, именно некая машинальность “Манчестер Сити" заставляет Гвардиолу постоянно повторять, что они обязательно встретят поражение в сезоне АПЛ? Ведь при всем катании мяча, «горожане» отличаются от «Барселоны» или «Баварии» - атлетизм, стандарты, широкий горизонтальный прессинг и узкий вертикальный выход в атаку. «Манчестер Сити» всегда на грани расчета и получения удовольствия от футбола. И раз такая команда родилась на наших глазах, никто их с первого места не выбьет.

Английский чемпионат долгое время был не столько откровенно слабым, как не передовым в Европе именно по игре в футбол и свежести идей. Не случайно до этого сезона у них мало что получалось в плей-офф Лиги чемпионов. Вот так выносить всех в Англии можно было и два года назад, и три. Просто до Гвардиолы ни у кого не получалось соединить талант дорогих игроков и свежие тактические наработки. Приправить несвойственным для АПЛ стилем и получить чемпиона в декабре месяце. «Манчестер Сити» в новом сезоне обыграл всех прямых конкурентов, спокойно может не проигрывать им во втором круге.

А это значит, что одной интригой в европейском футболе самого высокого уровня меньше. Рекорд по победам обязательно прервется, АПЛ не настолько слабая лига, чтобы никто не отобрал очки у Гвардиолы. Но начало впечатлило – 18 туров и 17 побед вошли в историю английского футбола. Возможно, «Манчестер Сити» даже слишком хорош для декабря месяца? Гвардиола точно задавал себе этот вопрос и думает, как удержать кровожадную акулу от потери сил до решающих матчей Лиги чемпионов.   

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 декабря 2017 в 19:28
если сказать честно,то это самое лучшее время в истории МС,потому что возможно,что уже такого тотального МС не увидим. Эпоха Барсы сменилась на эпоху МС(в перспективе) - эпоха Гварди продолжается...
за МС хочется болеть, а вот за Барсу как то хотелось против.
Agamaga
Agamaga
23 декабря 2017 в 00:43
Быстро люди забывают, что в своем развитии МС изначально вкладывал больше средст, нежели сейчас. Успехи Гвардиолы списывать на наличие супер игроков в составе глупо, ведь у конкурентов не меньше их, да и затраты примерно такие же.
Мысли и идеи, понимание футбола у Гвардиолы лучше, прогресс на лицо! Как говорится - дьявол кроется в деталях, а Пеп удиляет внимание деталям больше остальных.
корабел
корабел ответил Roger Young
21 декабря 2017 в 15:41
Roger Young:
Супер. Шикарная команда. Молодцы
Точно, потрясающе играют. У них и мяч ходит по другому! Скорость, точность, взаимодействие на уровне. У них и мяч ходит по другому. Молниеносно, как в пинг-понге))) Техника, сыгранность до автоматизма плюс мозги)))
Серёжа Бехтерев
Серёжа Бехтерев
20 декабря 2017 в 08:24
Подождите короновать Манчестер Сити - вспомните Локомотив 2005 года, когда до 26 тура Локомотив был на первом месте, а затем стал делить очки с аутсайдерами и в итоге уступил чемпионство ЦСКА и даже второе место Спартаку
goalaktika
goalaktika
19 декабря 2017 в 22:20
Сити с Псж, это два клуба миллиардера которые сметают всех на внутренной арене, да и в групповом этапе ЛЧ не плохо выступили. Хотелось бы увидеть их очную встречу. Но, на пути Псж стал Реал и такого противостояния может и не быть
katalonez
katalonez
19 декабря 2017 в 10:50
Пока рано чем-то гордиться, чемпионат Англии ещё не завершен. А чтобы дейчтвительно что-то доказать всем, Пеп должен выиграть ЛЧ. Англию МС выигрывал и без него
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил sparxx2
18 декабря 2017 в 23:37
sparxx2:
Когда "карта ложится" правильно, а миллиарды шейха Мансура в твоём расположении в любое время - не трудно каждый год бороться за чемпионство даже бывшему середняку из Манчестера. Но речь сейчас не о Сити и Мансуре, а об интересе к АПЛ. ФА достаточно консервативная организация чинуши которой не позволят что бы ещё до НГ интерес к чемпионату начал пропадать, так как это повлечёт за собой снижение цен на ТВ права, билеты, посещаемость и т.д., а значит стоит ожидать несколько необъяснимых пенальти в ворота Сити, красные карточки которые можно было бы и не показывать.... Эти обстоятельства не могут не нервировать игроков, тренерский штаб..... и начнутся осечки. Я так понимаю в этом сезоне роль "догоняющего" и клуба поддерживающего интригу будет выполнять Юнайтед. Посмотрим что из этого выйдет.... По поводу ЛЧ. Уверен что Сити не дойдут до финала.
на зенит и стадион уже сколько миллиардов потратили, и что? даже РПЛ выигарть не может, чуть выше дна
oFANATo
oFANATo
18 декабря 2017 в 20:33
Гвардиола – сильнейший тренер, что он в очередной раз и доказал.
sparxx2
sparxx2
18 декабря 2017 в 14:44
Когда "карта ложится" правильно, а миллиарды шейха Мансура в твоём расположении в любое время - не трудно каждый год бороться за чемпионство даже бывшему середняку из Манчестера.
Но речь сейчас не о Сити и Мансуре, а об интересе к АПЛ.
ФА достаточно консервативная организация чинуши которой не позволят что бы ещё до НГ интерес к чемпионату начал пропадать, так как это повлечёт за собой снижение цен на ТВ права, билеты, посещаемость и т.д., а значит стоит ожидать несколько необъяснимых пенальти в ворота Сити, красные карточки которые можно было бы и не показывать....
Эти обстоятельства не могут не нервировать игроков, тренерский штаб..... и начнутся осечки. Я так понимаю в этом сезоне роль "догоняющего" и клуба поддерживающего интригу будет выполнять Юнайтед.
Посмотрим что из этого выйдет....
По поводу ЛЧ.
Уверен что Сити не дойдут до финала.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Рауль и Зидан
18 декабря 2017 в 11:48
Рауль и Зидан:
Тут короче бесполезно спорить . Я знал что после Баварии, Хосеп возглавит Сити , накупит 100500 топ игроков, и будет выигрывать всех , и все ему будут петь дифирамбы до тех пор пока он не возглавит клуб , на подобии Баварии, где надо играть с тем, что у тебя есть , и там он опять облажается и все все станет ясно
Ну а Зидан конечно начал с Малаги и Сельты подниматься как тренер, с чего же с родного ПСЖ не начал?! :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
18 декабря 2017 в 11:46
А немцы до сих пор про "физрука" талдычат. Желаю чтобы Баварии попался Манчестер Сити, чтобы Пеп показал, как и в каких позах "горожане" могут нагнуть баварку Хайнкеса :)
Roger Young
Roger Young
17 декабря 2017 в 22:00
Супер. Шикарная команда. Молодцы
Imrebellion
Imrebellion
17 декабря 2017 в 19:39
Вы о чем? Сити просто в кратчайшие сроки избавился от балластов с помощью денег. Или только командам с ярлыком "гранд" можно так поступить? При этом, главные звезды клуба - КДБ, Сильва, Агуэро стали по-настоящему топами у себя. Это еще они не купили Неймара с Мбаппе или Криштиану с Бейлом, которые стоят дороже целых инфраструктур и именно они (по словам фанатов) в одиночку выигрывают трофеи для команды.
112910415
112910415
17 декабря 2017 в 19:24
знает, знает Гвардиола волшебные рецепты...
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Так Себе Аналитик
17 декабря 2017 в 17:16
Так Себе Аналитик:
Дайте всем по 1.5 миллиарда долларов на трансферы, посмотрим, кто кого переиграет. А так, да, конечно, МС без сомнений лучший, Пеп, без сомнения, сможет повторить то, что даже без таких денег делали физруки Манчини и Пеллегрини)
Твой ник полностью говорит все за себя, аналитик. Посмотрела бы я на тебя, смог бы ты выиграть матч у любого топ-клуба с этим составом МС)))
Багров-брат
Багров-брат
17 декабря 2017 в 16:56
Просто денежный мешок...))) И что интересного в АПЛ?...)))
3 к 1
3 к 1 ответил ДoбрЯК
17 декабря 2017 в 16:55
ДoбрЯК:
Не буду спорить и доказывать, кто лучше, кто хуже, как тренер! Какой тренер Гвардиола. Какой Зидан, тренер команды за которую ты болеешь, по Зидану много противоречивых мнений, даже среди болельщиков Реала. Но глупо отрицать тот факт, что Зидан выиграл больше трофеев за полтора сезона, чем Моуриньо, Анчелотти, Бенитес - вместе взятые, я не говорю, что Зидан топ-тренер, супер-тренер, я о том, что он с теми же футболистами добился большего успеха, за более краткий период, чем выше перечисленные, вместе взятые. О чём я), о том, что всё зависит от тренера, и успехи и поражения. И несмотря на то, что Гвардиола добился с Барсой то, что не добился до него никто, ни до него, ни после него!!! Я только сейчас могу сказать, что это топ-тренер, и на данный момент, лучший тренер, после его успехов В М.С. после той игры, которую демонстрирует ЕГО КОМАНДА, игра, на которую любо-дорого смотреть. Купили на столько, купили на сколько, да кого они купили) Месси, Неймара, Роналду, Гризманна???!), он купил футболистов под свой стиль игры, тех, которые, он считает, именно для его команды, именно при Гвардиоле они раскрываются по максимуму, благодаря Гвардиоле. Он что звёзд купил-скупил), или вы хотите, чтобы он пришёл в команду, и работал с тем материалом, который достался ему по наследству) и при этом добился успехов. Сравнивать наследство, которое досталось Зидану и Гвардиоле, не будем, это не подлежит никакому сравнению! И несмотря на это, скажу, что Зидану не совсем просто работать с теми, которые ему достались от предшественника. Каждый тренер пытается, по возможности, произвести ротацию футболистов под себя, под свой стиль игры. О Зидане можно с уверенностью сказать, какой он тренер, только тогда, когда по его желанию, будет покупка-продажа тех футболистов, на которых он укажет, только тогда мы увидим, что это Реал-Зидана. Но то, что он прекрасный мотиватор, психолог, и уж, конечно не физрук, как пишут многие, это не вызывает сомнений. И он это доказал на деле трофеями, которые завоевал Реал, когда команду возглавил Зидан. А Гвардиола это уже доказывает, обновляя рекорд за рекордом не только в М.С. а и во всей АПЛ. Деньги - покупки имеют огромное значение, это глупо отрицать, но деньги это ещё не всё) деньги без тренерского таланта, харизмы, уважения футболистов к тренеру, без таланта, который может завести, встряхнуть, настроить команду, тогда эти деньги - просто выброшенные на ветер деньги. Только и всего, и таких случае десятки.
Для меня лично вопрос в высокой квалификации Гвардиолы снят. Сейчас вот сам себя спросил - если прямо сейчас Гвардиола завяжет с футболом, то смогу я сказать, что он на уровне того же Михелса? Не смог ответить однозначно на этот вопрос, но подумал о том, что он не завяжет и у него будет ещё много времени для того, чтобы не возникало никаких вопросов относительно его нахождения среди лучших из лучших.
И ещё подумал о Моуриньо. Он очень сильно сдал. Десять лет назад я им восхищался и мне этот тренер казался наиболее перспективным в своём развитии, в отличии от того же Гвардиолы, который, как мне виделось, по стечению обстоятельств сразу выдал свой пик.....Время всё расставило по местам - Гвардиола прогрессирует, а Моуриньо покатился назад. В их противостоянии я однозначно отдам победу Гвардиоле.
ДoбрЯК
ДoбрЯК ответил Рауль и Зидан
17 декабря 2017 в 16:39
Рауль и Зидан:
Тут короче бесполезно спорить . Я знал что после Баварии, Хосеп возглавит Сити , накупит 100500 топ игроков, и будет выигрывать всех , и все ему будут петь дифирамбы до тех пор пока он не возглавит клуб , на подобии Баварии, где надо играть с тем, что у тебя есть , и там он опять облажается и все все станет ясно
Не буду спорить и доказывать, кто лучше, кто хуже, как тренер! Какой тренер Гвардиола. Какой Зидан, тренер команды за которую ты болеешь, по Зидану много противоречивых мнений, даже среди болельщиков Реала. Но глупо отрицать тот факт, что Зидан выиграл больше трофеев за полтора сезона, чем Моуриньо, Анчелотти, Бенитес - вместе взятые, я не говорю, что Зидан топ-тренер, супер-тренер, я о том, что он с теми же футболистами добился большего успеха, за более краткий период, чем выше перечисленные, вместе взятые. О чём я), о том, что всё зависит от тренера, и успехи и поражения. И несмотря на то, что Гвардиола добился с Барсой то, что не добился до него никто, ни до него, ни после него!!! Я только сейчас могу сказать, что это топ-тренер, и на данный момент, лучший тренер, после его успехов В М.С. после той игры, которую демонстрирует ЕГО КОМАНДА, игра, на которую любо-дорого смотреть. Купили на столько, купили на сколько, да кого они купили) Месси, Неймара, Роналду, Гризманна???!), он купил футболистов под свой стиль игры, тех, которые, он считает, именно для его команды, именно при Гвардиоле они раскрываются по максимуму, благодаря Гвардиоле. Он что звёзд купил-скупил), или вы хотите, чтобы он пришёл в команду, и работал с тем материалом, который достался ему по наследству) и при этом добился успехов. Сравнивать наследство, которое досталось Зидану и Гвардиоле, не будем, это не подлежит никакому сравнению! И несмотря на это, скажу, что Зидану не совсем просто работать с теми, которые ему достались от предшественника. Каждый тренер пытается, по возможности, произвести ротацию футболистов под себя, под свой стиль игры. О Зидане можно с уверенностью сказать, какой он тренер, только тогда, когда по его желанию, будет покупка-продажа тех футболистов, на которых он укажет, только тогда мы увидим, что это Реал-Зидана. Но то, что он прекрасный мотиватор, психолог, и уж, конечно не физрук, как пишут многие, это не вызывает сомнений. И он это доказал на деле трофеями, которые завоевал Реал, когда команду возглавил Зидан. А Гвардиола это уже доказывает, обновляя рекорд за рекордом не только в М.С. а и во всей АПЛ. Деньги - покупки имеют огромное значение, это глупо отрицать, но деньги это ещё не всё) деньги без тренерского таланта, харизмы, уважения футболистов к тренеру, без таланта, который может завести, встряхнуть, настроить команду, тогда эти деньги - просто выброшенные на ветер деньги. Только и всего, и таких случае десятки.
ДoбрЯК
ДoбрЯК ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 15:49
3 к 1:
Вот ты Моура в пример привёл. Посмотри на МЮ - тебе нравится их игра? Она даже поклонникам клуба не нравится. А ведь оба этих тренера, и Моур, и Гвардиола, начали работать одновременно с одинаково сырыми коллективами, и Моур закупился нисколько не на меньшую сумму. Однако смотреть игру команды Гвардиолы любо-дорого, а вот МЮ не очень и хочется, особенно в играх с сильными командами, где они играют излишне осторожно. В этом сравнении с Моуром Гвардиола явно выше, при прочих равных как то деньги, время в клубе, степень влияния и т.п. Сити же и раньше покупал игроков за большие деньги, однако команды не было, а теперь такая мощь, что я не уверен, что её кто-то остановит. Она может только сама оступиться. Мне нынешний Сити интересен, именно игрой (ведь мы футбол любим за игру прежде всего, а не результаты), в отличии от других команд АПЛ, возможно, за исключением Ливерпуля.
++++++++!!!!!!!) конкретно на этот комментарий!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:54
3 к 1:
Я не разделяю слова о том, что тренировать топ-коллектив проще, чем слабый поднять с низов. Есть поговорка - большому кораблю большое плавание. Каждый должен работать на своём месте. Если бабушка печёт самые вкусные пирожки в мире, то не значит, что она может возглавить кондитерский цех, однако её пирожки от этого хуже не становятся. Сити был сродни Арсенала, о котором ты говоришь, до прихода Гвардиолы. Испанец создал команду с ноля. Год потратил на изучение, раскрой материала, поиск вариантов...А теперь у него один из лучших коллективов мира и это только благодаря ему самому. А что из этого получится мы увидим. И что из ПСЖ получится не пропустим. Главное, чтобы команды нас радовали красивым футболом.
Тут короче бесполезно спорить . Я знал что после Баварии, Хосеп возглавит Сити , накупит 100500 топ игроков, и будет выигрывать всех , и все ему будут петь дифирамбы до тех пор пока он не возглавит клуб , на подобии Баварии, где надо играть с тем, что у тебя есть , и там он опять облажается и все все станет ясно
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:50
3 к 1:
Я не разделяю слова о том, что тренировать топ-коллектив проще, чем слабый поднять с низов. Есть поговорка - большому кораблю большое плавание. Каждый должен работать на своём месте. Если бабушка печёт самые вкусные пирожки в мире, то не значит, что она может возглавить кондитерский цех, однако её пирожки от этого хуже не становятся. Сити был сродни Арсенала, о котором ты говоришь, до прихода Гвардиолы. Испанец создал команду с ноля. Год потратил на изучение, раскрой материала, поиск вариантов...А теперь у него один из лучших коллективов мира и это только благодаря ему самому. А что из этого получится мы увидим. И что из ПСЖ получится не пропустим. Главное, чтобы команды нас радовали красивым футболом.
Ну если в нынешний Арсенал, вложить 400 миллионов , то я думаю и Венгер не хуже команду построит . Да и ты путаешь понятия , Гвардиола не создавал команду ,а накупил ее , это разные вещи. Если бы он, с имеющимися ресурсами, построил такую команду, то да , тут без вопросов было бы
3 к 1
3 к 1 ответил Рауль и Зидан
17 декабря 2017 в 14:45
Рауль и Зидан:
Если гвардиола возглавит Арсенал , и его команда будет показывать такой же футбол , то я признаю что был не прав . но Хосеп никогда не пойдет туда , потому что знает, его футбол без топ игроков ничего не стоит . По Сути он и выбрал себе более легкий путь , ведь боссы МЮ на него еще раньше выходили , чем боссы Сити , но он выбрал более легкий путь
Я не разделяю слова о том, что тренировать топ-коллектив проще, чем слабый поднять с низов. Есть поговорка - большому кораблю большое плавание. Каждый должен работать на своём месте. Если бабушка печёт самые вкусные пирожки в мире, то не значит, что она может возглавить кондитерский цех, однако её пирожки от этого хуже не становятся.
Сити был сродни Арсенала, о котором ты говоришь, до прихода Гвардиолы. Испанец создал команду с ноля. Год потратил на изучение, раскрой материала, поиск вариантов...А теперь у него один из лучших коллективов мира и это только благодаря ему самому.
А что из этого получится мы увидим. И что из ПСЖ получится не пропустим. Главное, чтобы команды нас радовали красивым футболом.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:43
3 к 1:
Вторая игра с Баварией показала, что ПЖС ещё сырой. Таким был Сити до Гвардиолы. ПСЖ может выиграть, это же игра, в которой бывает всякое, но это станет сюрпризом, а не ожидаемым результатом. Победа Сити в ЛЧ не станет сюрпризом, потому что в этой команде видна цель и видна работа тренера.
Хосеп против Монако опозорился в прошлом году , и че ? У него состав там слабый был что ли ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:42
3 к 1:
Вторая игра с Баварией показала, что ПЖС ещё сырой. Таким был Сити до Гвардиолы. ПСЖ может выиграть, это же игра, в которой бывает всякое, но это станет сюрпризом, а не ожидаемым результатом. Победа Сити в ЛЧ не станет сюрпризом, потому что в этой команде видна цель и видна работа тренера.
Опять скажу ,проиграть Баварии на ее поле , нет ничего зазорного , тем более ПСж все свои дела на тот момент решил . там любой клуб мира проиграть сможет , и Сити со своим гвардиолой там встрянет . ты откуда знаешь как Хосеп сыграет против Баварии и Реала в плейоффах ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:40
3 к 1:
Да нет разницы. Мне лично МЮ предпочтительнее Сити виделся на момент их прихода в эти клубы. Они как два бегуна - стартовали одновременно, при одной погоде и по одной дорожке. Ещё не финиш, но Гвардиола заметно опережает Жозе.
Если гвардиола возглавит Арсенал , и его команда будет показывать такой же футбол , то я признаю что был не прав . но Хосеп никогда не пойдет туда , потому что знает, его футбол без топ игроков ничего не стоит . По Сути он и выбрал себе более легкий путь , ведь боссы МЮ на него еще раньше выходили , чем боссы Сити , но он выбрал более легкий путь
3 к 1
3 к 1 ответил Рауль и Зидан
17 декабря 2017 в 14:38
Рауль и Зидан:
А если выиграет ? Тогда ты признаешь что был не прав ? По сути Реалу даже нынешний Сити может проиграть , тут зазорного ничего нет . Но заметь как изменился их футбол , с приходом Мбаппе и Неймара , это команда намного мощнее стала , и играть намного красивее стала
Вторая игра с Баварией показала, что ПЖС ещё сырой. Таким был Сити до Гвардиолы. ПСЖ может выиграть, это же игра, в которой бывает всякое, но это станет сюрпризом, а не ожидаемым результатом. Победа Сити в ЛЧ не станет сюрпризом, потому что в этой команде видна цель и видна работа тренера.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:37
3 к 1:
Да нет разницы. Мне лично МЮ предпочтительнее Сити виделся на момент их прихода в эти клубы. Они как два бегуна - стартовали одновременно, при одной погоде и по одной дорожке. Ещё не финиш, но Гвардиола заметно опережает Жозе.
Нет ты не прав , Маур пришел в 7 команду АПЛ , и в полуфиналиста ЛЕ , Сити же был третьим , и в ЛЧ проиграл только Реалу 1- 0 , уже тогда это команда очень сильна была . Тут большая разница
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3 к 1
17 декабря 2017 в 14:35
3 к 1:
ПСЖ проиграет Реалу, я уверен в этом. Даже такому Реалу, которого обыгрывает Тоттенхэм. И всё дело именно в тренере, а не в игроках, сила которых позволяет выигрывать ЛЧ.
А если выиграет ? Тогда ты признаешь что был не прав ? По сути Реалу даже нынешний Сити может проиграть , тут зазорного ничего нет . Но заметь как изменился их футбол , с приходом Мбаппе и Неймара , это команда намного мощнее стала , и играть намного красивее стала
3 к 1
3 к 1 ответил Рауль и Зидан
17 декабря 2017 в 14:35
Рауль и Зидан:
Маур возглавил полуфиналиста ЛЕ , а Гвардиола полуфиналиста ЛЧ . Есть разница ? Ван Гал исповедует тот же футбол что и Гвардиола , а теперь вспомни как при нем играл МЮ и все станет ясно . Не надо сравнивать одно место с пальцем , МЮ куда больше нуждается в изменениях чем Сити Гвардиолы
Да нет разницы. Мне лично МЮ предпочтительнее Сити виделся на момент их прихода в эти клубы. Они как два бегуна - стартовали одновременно, при одной погоде и по одной дорожке. Ещё не финиш, но Гвардиола заметно опережает Жозе.
3 к 1
3 к 1 ответил Рауль и Зидан
17 декабря 2017 в 14:33
Рауль и Зидан:
Я вот сейчас смотрю на игру ПСЖ , и что творят Неймар Мбаппе и Кавани , то офигеваю , и ты хочешь мне сказать что такой футбол в атаке им поставил физрук Эмери ? Год назад Эмери обкакался , а как пришли Мбаппе и Неймар так всех выносить стали , наверное Эмери за год стал гениальным тренером , тактики гвардиолы насмотрелся
ПСЖ проиграет Реалу, я уверен в этом. Даже такому Реалу, которого обыгрывает Тоттенхэм. И всё дело именно в тренере, а не в игроках, сила которых позволяет выигрывать ЛЧ.
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