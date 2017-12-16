Гвардиола всех переиграл. Чемпионат Англии завершен!

Шестнадцать побед подряд точно доказывают минимум одно из двух. Или АПЛ – очень слабый чемпионат, или Гвардиола – сильнейший тренер. «Соккер.ру» предлагает выяснить истину.

«Манчестер Сити» - чемпион?

«Лестер» после восемнадцати матчей имел 38 пунктов, 11 побед и отрыв от «Арсенала» в два пункта, а от «Манчестер Сити» - в три. Но даже такой отрыв гранды не отыграли, Раньери прожил еще двадцать туров в качестве героя того сезона. 81 пункт у чемпиона против 71 у «Арсенала». У «горожан» сейчас не 38 пунктов, а 52, 17 побед в 18 поединках. Это показатель «Лестера» после двадцати пяти матчей.

Ну, вы поняли – несложная арифметика показывает, что не случайно Клопп заявил, что чемпионская борьба завершена. Чтобы «Манчестер Сити» сейчас провалил концовку сезона, нужно наличие явного минуса. Но у команды одержимый тренер, сильный вратарь, голодные к таким сериям футболисты. Есть тактическая идеология, есть физическая свежесть, есть Де Брюйне и Сильва. Так что «Манчестер Юнайтед» и компания подергаются еще, но «Манчестер Сити» практически гарантировал себе спокойный финиш.

Нужно грамотно собирать победы дальше и увеличить победную серию с 16 матчей до предела. Но не спешите продавать квартиру и ставить на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Нереализованный пенальти Жезуса напоминает о минусе этой команды. Редко играют до конца и на пределе концентрации, поскольку обычно слишком легко побеждают соперников по АПЛ. Те сдаются до выхода на поле, а в плей-офф ЛЧ будет иначе.

Что об унижении «шпор» говорят цифры?

1 удар в створ нанес «Тоттенхэм» за 91 минуту матча против «Манчестер Сити» в гостях. И это команда, победившая дома мадридский «Реал»! Гол Эриксена стал всего вторым точным выстрелом, а первый мастерски парировал Эдерсон. Как «шпоры» могли на что-то рассчитывать, если у соперника за игру 11 выстрелов в створ и 20 ударов всего?

12 – 18 – счет по перехватам. Это очень важный момент. В отличие от всех команд АПЛ, «Манчестер Сити» сделал шаг в сторону правильного прессинга на своей половине поля без последствий для ворот. Даже МЮ сидит глубоко, но не всегда может обезопасить Де Хеа от работы, а Гвардиола научился подстраиваться под соперника. «Шпоры» играют агрессивно? Пусть делают перехваты в центре поля, а «горожане» тем временем собирали их у чужой штрафной. Хитрый Хосеп, очень хитрый!

7 результативных действий – 4 гола и 3 результативные передачи, у «Манчестер Сити» на счету игроков, которые смещались или постоянно светились в «полуфланге», то есть между краем поля и центральной осью. Благодаря такой игре Сане, Стерлинг, Гюндоган и Де Брюйне выигрывали пространство, им не нужно было время – хватало секунды, чтобы втиснуться между защитниками и сыграть идеально. Будь то стандарт, как у Гюндогана, или контратака – «Манчестер Сити» был резче «Тоттенхэма».

1 точный удар нанес Харри Кейн за всю игру по воротам Эдерсона, а всего у него было три выстрела. Очень мало для нападающего высокого класса, но у «Тоттенхэма» такое случается – команда классная, но если плохо пошла игра, то ни Эриксен, ни Алли, ни Кейн себя не покажут.

14 – 4 – счет по передачам под удар. Проще говоря, разница в командных действиях. У одних было на десять попыток, созданных сообща, больше. Это значит, что вероятность голов «Манчестер Сити» была намного выше, а сами мячи не удивили – Гвардиола наиграл на такой успех, 14:4 – без двух пасов под удар воссоздание разницы в четыре раза, как по голам.

Алли надо было удалять после фола на Де Брюйне?

Шипами в ногу, грубо, прямолинейно, неумно – за такое надо наказывать как минимум желтой карточкой. Но порой такие фолы проходят почти бесследно для потерпевшего. В данном случае Де Брюйне отделался испугом и повреждением мягких тканей. Кевин – крепкий парень, отомстил «Тоттенхэму» голом через минутку после того фола. Вот так отвечают сильные игроки!

У «Манчестер Сити» нет души?

В средние века считали, что люди с рыжими волосами представляют команду Зла, ведь их в Европе было немного. А потом сценаристы легендарного сериала «Южный Парк» развили американскую шутку о том, что у рыжих людей нет души, и так она стала знаменитой на весь мир. Интересно, можно перенести эту шутку на «Манчестер Сити» Гвардиолы? Ведь они макнули «Тоттенхэм» в поражение 4:1, как нашкодившего котенка злой хозяин в свежую лужу.

Но при этом все было вразвалочку, буднично, исключая голы и празднования. Возможно, именно некая машинальность “Манчестер Сити" заставляет Гвардиолу постоянно повторять, что они обязательно встретят поражение в сезоне АПЛ? Ведь при всем катании мяча, «горожане» отличаются от «Барселоны» или «Баварии» - атлетизм, стандарты, широкий горизонтальный прессинг и узкий вертикальный выход в атаку. «Манчестер Сити» всегда на грани расчета и получения удовольствия от футбола. И раз такая команда родилась на наших глазах, никто их с первого места не выбьет.

Английский чемпионат долгое время был не столько откровенно слабым, как не передовым в Европе именно по игре в футбол и свежести идей. Не случайно до этого сезона у них мало что получалось в плей-офф Лиги чемпионов. Вот так выносить всех в Англии можно было и два года назад, и три. Просто до Гвардиолы ни у кого не получалось соединить талант дорогих игроков и свежие тактические наработки. Приправить несвойственным для АПЛ стилем и получить чемпиона в декабре месяце. «Манчестер Сити» в новом сезоне обыграл всех прямых конкурентов, спокойно может не проигрывать им во втором круге.

А это значит, что одной интригой в европейском футболе самого высокого уровня меньше. Рекорд по победам обязательно прервется, АПЛ не настолько слабая лига, чтобы никто не отобрал очки у Гвардиолы. Но начало впечатлило – 18 туров и 17 побед вошли в историю английского футбола. Возможно, «Манчестер Сити» даже слишком хорош для декабря месяца? Гвардиола точно задавал себе этот вопрос и думает, как удержать кровожадную акулу от потери сил до решающих матчей Лиги чемпионов.