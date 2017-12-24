Эбуэ: «Я без гроша в кармане. У меня даже нет стиральной машины»

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, у которого ранее диагностировали ВИЧ, признался, что еле сводит концы с концами:
«Мне стыдно, когда я сравниваю себя со своими бывшими одноклубниками. Когда вижу их по ТВ счастливыми, то думаю, что и я должен был быть таким.
Я потерял клуб, жену, семью, все.
Теперь я без гроша в кармане. У меня нет стиральной машины. Стираю джинсы вручную.
Однажды я решил принять душ. Вода была холодной. Мне отключили газ за неуплату. Я оставался и без электричества. Ранее я не знал такой жизни».
Напомнило случай с британцем:
Парень сумел шустро прогулять внушительную сумму, выигранную им в лотерею в 2002 году! Крупнейший джек-пот в истории страны, доставшийся 19-летнему мусорщику, составил ни много ни мало 10 миллионов фунтов стерлингов. Так Национальная Британская Лотерея дала Микки Керролу шанс начать новую жизнь.
Микки покупал шампанское грузовиками, золотые украшения - килограммами, снимал сотни проституток и устраивал вечеринки покруче, чем у Гэтсби.
В итоге через несколько лет он опять работает мусорщиком
Напомнило случай с британцем:
Парень сумел шустро прогулять внушительную сумму, выигранную им в лотерею в 2002 году! Крупнейший джек-пот в истории страны, доставшийся 19-летнему мусорщику, составил ни много ни мало 10 миллионов фунтов стерлингов. Так Национальная Британская Лотерея дала Микки Керролу шанс начать новую жизнь.
Микки покупал шампанское грузовиками, золотые украшения - килограммами, снимал сотни проституток и устраивал вечеринки покруче, чем у Гэтсби.
В итоге через несколько лет он опять работает мусорщиком