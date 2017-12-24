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Турция. Супер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
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Эбуэ: «Я без гроша в кармане. У меня даже нет стиральной машины»

сегодня, 11:28

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, у которого ранее диагностировали ВИЧ, признался, что еле сводит концы с концами:

«Мне стыдно, когда я сравниваю себя со своими бывшими одноклубниками. Когда вижу их по ТВ счастливыми, то думаю, что и я должен был быть таким.

Я потерял клуб, жену, семью, все.

Теперь я без гроша в кармане. У меня нет стиральной машины. Стираю джинсы вручную.

Однажды я решил принять душ. Вода была холодной. Мне отключили газ за неуплату. Я оставался и без электричества. Ранее я не знал такой жизни».

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил Байкал-38
сегодня в 18:08
Байкал-38:
Даже сейчас у него раскаяния нет, что он потерял жену, семью! У него только зависть к такой жизни как была и только, верни всё обратно повторилось бы всё так же. Жалко таких людей, но реального раскаяния от него не слышно!
Одумается. Диагноз понятно хуже некуда. Но время есть. Многие и долгие долгие живут и ничего. Вот кто согласится играть вместе в футбол? Вопрос не праздный. Большинство ведь откажется. А решить проблему наверное возможно, как и многие другие. Только нужно урезать (взаимно) военные бюджеты. Хватит денег на все. И на дорогостоящие препараты, и на достойную медицину... да вообще каждому по футбольному мячу хватит. И на форму, возможно еще останется на законный пивасик после трудного матча.
Суеверный
Суеверный ответил Saang
сегодня в 17:53
Saang:
Нет, серьезно, как ты со своей зарплатой умудрился не во что не вложить\купить акции\завести биткоин-кошелек\перевести деньги в тверд валюту вроде золота\подставить еще что-нибудь ? Даже мне с моей копеечной зарплатой это удается...
Африка-с.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 17:18
Жаль парня!
Хотя его бывшие одноклубники все миллионеры ,могли бы скинуться и дать ему денег на жизнь или хотя бы машинку стиральную купить!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:30
Да, по-человечески жаль ивуарийца...Никогда бы не подумал, что он до такого докатится! Жизнь порой бывает очень жестока. Надеюсь, ему помогут оставаться на плаву! Главное, чтобы были надежные и отзывчивые люди вокруг него.
Saang
Saang
сегодня в 16:20
Нет, серьезно, как ты со своей зарплатой умудрился не во что не вложить\купить акции\завести биткоин-кошелек\перевести деньги в тверд валюту вроде золота\подставить еще что-нибудь ? Даже мне с моей копеечной зарплатой это удается...
Romanum
Romanum ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:06
Duda Gigolaev Osetin:
Нищеброды жалеют богача, который разбазарил все деньги... Никто из вас не заработает столько за всю жизнь. Что он сделал полезного на эти деньги? Остановил вырубку лесов? Построил пансионаты? Накормил своё родовое село в Африке? Сделал там асфальт ? Нет, от этого не заражаются СПИДом. Ни один нормальный человек, имея миллионы денег, не может так опуститься.. Это мы с вами на грани все.. Стоит заболеть только, скажите, на сколько месяцев жизни хватит ваших накоплений? Редко кто проживёт более 3-х месяцев. Половина россиян имеют кредиты и живут от зарплаты до зарплаты, без накоплений. Нищеброды в сравнении с ним. Ни один богатый человек на таких сайтах не сидит, инфа 99%.
На грани тот, кто потерял связь с родовым селом.
Karkaz
Karkaz ответил YRunner
сегодня в 15:53
YRunner:
"Если вы возьмёте все деньги мира и разделите их поровну между всеми, то вскоре они опять окажутся в тех же самых карманах, в которых были до этого."
Правдивая фраза. Но всё таки какой то процент сможет изменить себе жизнь в лучшую сторону.
Кайзер Созе
Кайзер Созе ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:43
Полнейший
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Алексстелс
сегодня в 15:36
Алексстелс:
В зенит ему надо,там даже лечят за народные деньги...
А когда на лукойле заправляемся, денежки куда идут??
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 15:29
Как говорил Джордж Бест: "Я потратил огромное количество денег на выпивку, девок и спорткары. Остальные деньги просто растранжирил"
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 15:19
Приезжай в Россию и ты будешь чувствовать себя богатым на фоне остальных
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:05
дайте прочитать это Балотелли, мож прояснится в голове че... хотя врятли
hardpony
hardpony
сегодня в 14:58
удивил. в России так миллионы живут людей и без вич
Viduka
Viduka ответил Becka89
сегодня в 14:55
Becka89:
он мне так нравился в Арсенале. блестящий правый защитник, умеющий классно подключаться к атакам, универсал, который мог играть на всем правом фланге, а также в опорной зоне. так был удивлен, когда он внезапно ушел из Арсенала. как я понял из-за денег, а то такого классного игрока Арсенал на этой позиции никогда не имел.
Пэт Райс, Ли Диксон, Лорен.
Алексстелс
Алексстелс
сегодня в 14:53
В зенит ему надо,там даже лечят за народные деньги...
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 14:37
Так мало платили в Арсенале или это расплата за развеселую жизнь?
DIDI 23
DIDI 23
сегодня в 14:32
Получается диагносты виноваты... Испортили жизнь звезде английского футбола.
YRunner
YRunner ответил Donetsk People's Republic
сегодня в 14:17
Donetsk People's Republic:
Это все происходит когда мозгов нет, поэтому и не понять как можно все разбазарить Напомнило случай с британцем: Парень сумел шустро прогулять внушительную сумму, выигранную им в лотерею в 2002 году! Крупнейший джек-пот в истории страны, доставшийся 19-летнему мусорщику, составил ни много ни мало 10 миллионов фунтов стерлингов. Так Национальная Британская Лотерея дала Микки Керролу шанс начать новую жизнь. Микки покупал шампанское грузовиками, золотые украшения - килограммами, снимал сотни проституток и устраивал вечеринки покруче, чем у Гэтсби. В итоге через несколько лет он опять работает мусорщиком
"Если вы возьмёте все деньги мира и разделите их поровну между всеми, то вскоре они опять окажутся в тех же самых карманах, в которых были до этого."
Apsny
Apsny
сегодня в 14:04
Нечего такскаться было с кем попало.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:54
И что он ноет? Помню Дасаев показывал дырявый башмак по телику, говорил что обанкротился и жить не на что.Люди помойки.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 13:52
Кстати. кто не знал? Жена у этого Эбуэе оказывается белая была)
Becka89
Becka89
сегодня в 13:50
он мне так нравился в Арсенале. блестящий правый защитник, умеющий классно подключаться к атакам, универсал, который мог играть на всем правом фланге, а также в опорной зоне. так был удивлен, когда он внезапно ушел из Арсенала. как я понял из-за денег, а то такого классного игрока Арсенал на этой позиции никогда не имел.
Верг
Верг
сегодня в 13:43
пристройте его уже в зенит цска или спартак, чтобы снова мог грести денег пачками и сношаться, ато ведь ему придется толкать крэк на улице лондона
Мясье
Мясье ответил Суеверный
сегодня в 13:26
Суеверный:
Одноклубники должны по моему скинуться. Во всех СВОИХ проблемах стоит винить только СЕБЯ. Это так. Но и помощь попавшему в беду человеку в крови людей, по крайней мере православных. Я атеист. Но культура то в обществе все едино исходит от религии. Тема грустная. Как ее в преддверие Нового Года скрасить? Вот не видел никогда как попы играют в футбол... Им нужно обдумать... Например польские ксендзы против наших служителей культа. Только не предавайте меня анафеме, у меня своих проблем хватает.
...Я атеист...


...Атеист тоже верующий , я верю в БОГА , а ты в то , что ЕГО нет...
Буллитт
Буллитт ответил 4RT
сегодня в 13:25
4RT:
В России так большинство живет
Большинство, говоришь? При этом с каждым годом во дворах становится все теснее от растущего количества машин, большая часть из которых далеко не отечественного производства. И это касается не только Нерезиновска и Поребрик-сити.
Мясье
Мясье
сегодня в 13:19
Однажды я решил принять душ. Вода была холодной. Мне отключили газ за неуплату. Я оставался и без электричества. Ранее я не знал такой жизни

...до приезда в европу так и жил , вода только в африке всегда тёплая...
...ГОСПОДЬ дал хороший шанс , он его прое...
...на работу нужно устроиться , туалеты чистить или ещё чего , купишь стиралку и на порошок ещё останется...
Serge Boykov
Serge Boykov ответил cska plus
сегодня в 13:17
cska plus:
Может бывший спартач?
Здарово! Тебе вип нужен на 3 месяца? Я в лиги выйграл,а у меня свой до 2020 года есть...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:10
Даже сейчас у него раскаяния нет, что он потерял жену, семью! У него только зависть к такой жизни как была и только, верни всё обратно повторилось бы всё так же.
Жалко таких людей, но реального раскаяния от него не слышно!
poodle
poodle ответил 4RT
сегодня в 13:06
4RT:
В России так большинство живет
за большинство то не говори,есть руки,ноги,хоть какая-никакая голова иди и работай,привыкли только ныть и кричать как в России всё плохо!
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Лоурайдер
сегодня в 13:03
Лоурайдер:
95% людей в мире живет еще хуже.
Из них 93,8% болельщики спартака.
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