Эбуэ: «Я без гроша в кармане. У меня даже нет стиральной машины»

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, у которого ранее диагностировали ВИЧ, признался, что еле сводит концы с концами:

«Мне стыдно, когда я сравниваю себя со своими бывшими одноклубниками. Когда вижу их по ТВ счастливыми, то думаю, что и я должен был быть таким.

Я потерял клуб, жену, семью, все.

Теперь я без гроша в кармане. У меня нет стиральной машины. Стираю джинсы вручную.

Однажды я решил принять душ. Вода была холодной. Мне отключили газ за неуплату. Я оставался и без электричества. Ранее я не знал такой жизни».