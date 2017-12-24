Де Лаурентис: «Инглезе зимой перейдет в „Наполи“, все уже решено»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что нападающий «Кьево» Роберто Инглезе зимой переберется в Неаполь. Напомним, что 26-летний форвард выступает за «летающих ослов» на правах аренды, в то время как основные права принадлежат «Наполи».



«Инглезе зимой перейдет в „Наполи“, все уже решено.



Что касается некоторых имен, о которых говорится в газетах, то пока ничего конкретного не могу сказать. Если и будут какие-то приобретения, то мы будем делать акцент на потенциал молодых игроков.



Скудетто? Конечно, мне бы хотелось победить в турнире, но победа означает, что вы готовы взять на себя ответственность, чтобы оставаться лучшими на протяжении долгого времени».