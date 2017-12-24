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Агент: «Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного»

сегодня, 12:22

Футбольный агент Александр Маньяков, который представляет интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о том, как футболист реагирует на отсутствие постоянной игровой практики в стане «сине-бело-голубых»:

«Как и любому игроку, Игорю, хочется выходить на поле в старте всегда. Но „Зенит“ - большой клуб с хорошим подбором исполнителей. Непопадание в „первые одиннадцать“ воспринимается Игорем с пониманием, но не со смирением. Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте. Такой уж у него характер».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:23
Да, это именно про него! В лучшей своей форме Смольников - ведущий правый защитник РПЛ и сборной России. Он еще вернется на свой прежний уровень и докажет Манчини свою проф.пригодность!
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 16:18
Т.е на скамейке скучно, а бабло идет нормальное. Не знает что делать бедолога. Пусть берет пример с дЗзюбы. Молчит сейчас и денежке радуется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:15
Новосельцев,Шатов,Смольников,Дзюба....одни бойцы...
Только команда по 2 месяца не выигрывает....

Надоедает уже эта чебатуха....
За полсезона уж можно определится.....кто нужен а кто нет...
Egorium
Egorium
сегодня в 14:39
Смольникову удачи.
Бабка в кедах
Бабка в кедах ответил Литейный 4
сегодня в 14:31
Литейный 4:
Такие игроки нам нужны как в клубе так и в сборной! https://www.youtube.com/watch?v=y96ioIcvFEA
Такие игроки на вес золота, еще и с правильным паспортом.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:28
Такие игроки нам нужны как в клубе так и в сборной!
морозз
морозз
сегодня в 14:16
Как только кандидат в сборную России попадает в Зенит...для него карьера заканчивается!
самуил кац
самуил кац ответил Казанский
сегодня в 14:02
Казанский:
Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте. --------------------- Иными словами,все равно от газпромовской зарплаты не уйдет даже ради постоянной игровой практики в другом клубе))
" Постоянная игровая практика" - это вещь , которую в карман не положишь, да и на хлеб ее не намажешь . А как говорит старый " игровой практикант" Ваня Новосельцев - " лучше х** в руке, чем п**** на горизонте" ! Вот такая вот у них в Зените философия .
112910415
112910415
сегодня в 13:53
весьма желателен аргентинский паспорт
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 13:37
Литейный 4:
В ФНЛе говорят они будут допиливать остатки бюджета!
Говорят на Крестовском бакланов доят)))Ты сходи,глянь на это чудо
Литейный 4
Литейный 4 ответил cska plus
сегодня в 13:36
cska plus:
Говорят рубин хотят от кормушки отделить, новостей нет никаких?
В ФНЛе говорят они будут допиливать остатки бюджета!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:33
Смола еще покажет себя в Зените. В этом сезоне пока травмы частенько преследовали его!
4RT
4RT
сегодня в 12:59
Там уже целая рота набралась таких бойцов-лавочников
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 12:52
cska plus:
Даже интересно, что у тебя есть мнение.
У меня мнение есть,но почему у тебя кроме стрелок ничего?((Выскажись на тему Смольникова в Зените
cska plus
cska plus ответил Казанский
сегодня в 12:48
Казанский:
КАРАУЛить-это прерогатива "армейских лошадей"А по интересующему тебя вопросу можешь ознакомиться с моим мнением на https://www.soccer0010.com/news/1028861.shtml
Даже интересно, что у тебя есть мнение.
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 12:43
cska plus:
Да так, хочется раз тебя видеть на ветках рубина, а то тусуешься вечно с Зенитом и ЦСКА. Только на жалобу не дави, ничего плохого не сказал.
КАРАУЛить-это прерогатива "армейских лошадей"А по интересующему тебя вопросу можешь ознакомиться с моим мнением на https://www.soccer0010.com/news/1028861.shtml
denmig
denmig
сегодня в 12:42
Глаза забычит и бежит непонятно куда и зачем! а так боец!
cska plus
cska plus ответил Казанский
сегодня в 12:40
Казанский:
Еще что кумушки возле подъезда говорят и как новость про Смольникова относится к Рубину?))Димка,ты меня с каждым днем все больше и больше пугаешь((
Да так, хочется раз тебя видеть на ветках рубина, а то тусуешься вечно с Зенитом и ЦСКА. Только на жалобу не дави, ничего плохого не сказал.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:39
Это ты не хочешь смириться с тем, что у твоего клиента перспективы все хуже и хуже.
drug01
drug01
сегодня в 12:39
Он должен играть
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 12:38
За такого бойца рубин никудышего туркмена поменяет.
Казанский
Казанский ответил Лоурайдер
сегодня в 12:35
Лоурайдер:
Таких "борющихся" в 51е уже 40 человек)) Позорище
Трудно тренеру Манчини среди стаи орущих бакланов выделить особо старательных...
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 12:33
cska plus:
Говорят рубин хотят от кормушки отделить, новостей нет никаких?
Еще что кумушки возле подъезда говорят и как новость про Смольникова относится к Рубину?))Димка,ты меня с каждым днем все больше и больше пугаешь((
Лоурайдер
Лоурайдер
сегодня в 12:32
Таких "борющихся" в 51е уже 40 человек)) Позорище
cska plus
cska plus ответил Казанский
сегодня в 12:31
Казанский:
Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте. --------------------- Иными словами,все равно от газпромовской зарплаты не уйдет даже ради постоянной игровой практики в другом клубе))
Говорят рубин хотят от кормушки отделить, новостей нет никаких?
Казанский
Казанский
сегодня в 12:27
Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте.
---------------------
Иными словами,все равно от газпромовской зарплаты не уйдет даже ради постоянной игровой практики в другом клубе))
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