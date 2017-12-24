Агент: «Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного»

Футбольный агент Александр Маньяков, который представляет интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о том, как футболист реагирует на отсутствие постоянной игровой практики в стане «сине-бело-голубых»:

«Как и любому игроку, Игорю, хочется выходить на поле в старте всегда. Но „Зенит“ - большой клуб с хорошим подбором исполнителей. Непопадание в „первые одиннадцать“ воспринимается Игорем с пониманием, но не со смирением. Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного. Каждодневной работой он будет доказывать Роберто, что достоин быть в старте. Такой уж у него характер».

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