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Румменигге: «Даже „Золотые 70-е“ не сравнятся с современным доминированием „Баварии“»

вчера, 19:08

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге восхищен мюнхенским клубом, который неуверенно начал сезон, но позже вернулся на вершину турнирной таблицы Бундеслиги и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нечасто нам приходилось праздновать Рождество в столь расслабленном настроении, как в этом году. Мы можем быть полностью довольными 2017 годом.

Прошлым летом мы победили в Бундеслиге в пятый раз подряд — историческое достижение! Даже так называемые „Золотые 70-е“ не сравнятся с современным доминированием „Баварии“. Наша команда на правильном пути, и, конечно, рассчитывает продлить эту серию».

После победы в 17-м туре чемпионата Германии мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. Ближайший преследователь, «Шальке», отстает на 11 очков.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Inquisitоr
сегодня в 05:09
Inquisitоr:
Вообще-то гордиться особо нечем. Мюнхенские пожиратели колбас давно проповедуют подленькую крысиную политику ослабления конкурентов. Это всё-равно, что украсть у противника оружие, затем навалять безоружному дубиной по голове и гордо кричать о своей победе. То есть тут как раз тот случай когда лучше промолчать...
больше похоже на описание барсы реала мю мс.
ведь только эти клубы покупают игроков что им не нужны чтоб ослабить конкурента. и не только в своем чемпе но и по лч тоже
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:27
Какой интересный подход к делу.....
Устроили чемпионат одной команды и счастливы непомерно....
Тогда уж пусть и по телевидению у себя один канал запустят и смотрят...

"Монополия есть роковой предел конкуренции, которая порождает ее беспрерывным отрицанием самой себя."
Карл Маркс

Зенит хоть интригу не убивает.....даёт москвичам хоть изредка порадоваться....останавливает сам себя....как этой осенью...предвидя что монополия на победы ни к чему хорошему не приведёт....)))
Estiva
Estiva ответил Inquisitоr
вчера в 23:31
Inquisitоr:
Вообще-то гордиться особо нечем. Мюнхенские пожиратели колбас давно проповедуют подленькую крысиную политику ослабления конкурентов. Это всё-равно, что украсть у противника оружие, затем навалять безоружному дубиной по голове и гордо кричать о своей победе. То есть тут как раз тот случай когда лучше промолчать...
Боруссия не конкурент Баварии и не может им быть. Все дело в амбициях клубов, если Реал и Барселона клубы с равными амбициями, то Боруссия никогда не ставила своей целью выиграть ЛЧ. Если не Бавария, то Реал, Барселона или ПСЖ купили бы Левандовски, Хуммельса и Гётце. Но Хуммельс воспитанник Баварии, а Гётце - просто немец, который хотел играть в лучшем клубе своей страны. И если во всех остальных странах топ-5 европейских чемпионатов сложно сказать, какой клуб лучший в стране, то в случае с Германией всё ясно, как божий день: это Бавария. Не надо притягивать за уши Боруссию, словно она - равный конкурент для Баварии, у них была лишь вспышка, но на длительной дистанции не получится.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Palex
вчера в 23:29
Palex:
Вообще то Гетце вернулся в Дортмунд.
так он уже не тот
Летчик66
Летчик66 ответил Karkaz
вчера в 23:09
Karkaz:
Конкуренции в лиге не хватает, я не знаю чему они там радуются. Но и комментарий в топе не поддерживаю, это вообще тупая логика, что кто то у кого то крадёт. Там идёт естественный процесс. И до кого то видимо не доходит никак, что если не Бавария, то игроков заберут в другие лиги. Я уже как перечислял сколько топ игроков из бундеслиги перешли в топ лиги и это не малое количество. Урезать бюджеты в 70% всем клубам АПЛ кроме МС например и будет тоже самое в Англии. МС будет скупать у Арсенала, Челси, МЮ всех лучших игроков, а те будут охотно бежать. Сами знаете почему. Поэтому не надо воздух сотрясать бредом. Один сказал и все подхватили. Стадное мышление. И еще кто вообще не догоняет. Посмотрите на чемпионат Франции. ПСЖ не скупает всех лучших со всей лиги, но почему нет конкурентов у парижан? Кто виноват? Ну ка давайте расскажите.
Не получится) Все клубы, кроме МС зарабатывают сами, так что тут бюджет не урежешь, это Англия детка 5 миллиардов только за трансляции...
Deuced
Deuced
вчера в 21:27
У Юве и того больше подряд чемпионств, чем тут гордиться? А вот уровень чемпионата это уже проблема, боруссия дортмунд с их 2 -мя очками в группе ЛЧ тому показатель
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Inquisitоr
вчера в 21:24
Inquisitоr:
Вообще-то гордиться особо нечем. Мюнхенские пожиратели колбас давно проповедуют подленькую крысиную политику ослабления конкурентов. Это всё-равно, что украсть у противника оружие, затем навалять безоружному дубиной по голове и гордо кричать о своей победе. То есть тут как раз тот случай когда лучше промолчать...
    Inquisitоr
    Inquisitоr ответил Альберт Шестернев
    вчера в 21:23
    Альберт Шестернев:
    Просвещаю тебя, Бавария отнюдь не первая и не последняя команда которая занимается данной политикой))) Возьмём Барсу, Реал, ПСЖ- разве они не делают тоже самое?? Футбол- это бизнес, в бизнесе такая политика приветствуется, она везде и всюду
      No problem
      No problem ответил Альберт Шестернев
      вчера в 21:10
      Альберт Шестернев:
      Просвещаю тебя, Бавария отнюдь не первая и не последняя команда которая занимается данной политикой))) Возьмём Барсу, Реал, ПСЖ- разве они не делают тоже самое?? Футбол- это бизнес, в бизнесе такая политика приветствуется, она везде и всюду
      Из Барсы в Реал...и обратно,такое случаеться раз в пол века.
      А из остальных они забирают на перспективу,а не под основу.
      Доноров как у Баварии,у РеалБарсы нет...из прямых конкурентов.
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Inquisitоr
      вчера в 20:42
      Inquisitоr:
      Вообще-то гордиться особо нечем. Мюнхенские пожиратели колбас давно проповедуют подленькую крысиную политику ослабления конкурентов. Это всё-равно, что украсть у противника оружие, затем навалять безоружному дубиной по голове и гордо кричать о своей победе. То есть тут как раз тот случай когда лучше промолчать...
      Тот самый случай,когда всё в тему..+ от меня
      Альберт Шестернев
      Альберт Шестернев ответил Inquisitоr
      вчера в 20:41
      Inquisitоr:
      Вообще-то гордиться особо нечем. Мюнхенские пожиратели колбас давно проповедуют подленькую крысиную политику ослабления конкурентов. Это всё-равно, что украсть у противника оружие, затем навалять безоружному дубиной по голове и гордо кричать о своей победе. То есть тут как раз тот случай когда лучше промолчать...
      Просвещаю тебя, Бавария отнюдь не первая и не последняя команда которая занимается данной политикой)))

      Возьмём Барсу, Реал, ПСЖ- разве они не делают тоже самое??

      Футбол- это бизнес, в бизнесе такая политика приветствуется, она везде и всюду
      Karkaz
      Karkaz
      вчера в 20:35
      Конкуренции в лиге не хватает, я не знаю чему они там радуются.
      Но и комментарий в топе не поддерживаю, это вообще тупая логика, что кто то у кого то крадёт.
      Там идёт естественный процесс. И до кого то видимо не доходит никак, что если не Бавария, то игроков заберут в другие лиги. Я уже как перечислял сколько топ игроков из бундеслиги перешли в топ лиги и это не малое количество.
      Урезать бюджеты в 70% всем клубам АПЛ кроме МС например и будет тоже самое в Англии. МС будет скупать у Арсенала, Челси, МЮ всех лучших игроков, а те будут охотно бежать. Сами знаете почему.
      Поэтому не надо воздух сотрясать бредом. Один сказал и все подхватили. Стадное мышление.
      И еще кто вообще не догоняет. Посмотрите на чемпионат Франции. ПСЖ не скупает всех лучших со всей лиги, но почему нет конкурентов у парижан? Кто виноват? Ну ка давайте расскажите.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      вчера в 20:20
      Даже в золотые 70-е, Бавария меня не восхищала, несмотря даже на три подряд победы в КЧ.
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      вчера в 19:56
      Баварии бы конкурент.
      Palex
      Palex ответил Капитан Смoллетт
      вчера в 19:54
      Капитан Смoллетт:
      боруссия стала слаба, замены левандовскому и гетце не нашлось...
      Вообще то Гетце вернулся в Дортмунд.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 19:40
      У.Румменигге: Носталгия. «Даже „Золотые 70-е“ - есть с чем сравнивать....
      vinyardrip
      vinyardrip
      вчера в 19:33
      И потому интересоваться бундеслигой как то не прет. Все предсказуемо и скучно...
      борька
      борька
      вчера в 19:31
      Если в 70 годы в командах играли в основном свои воспитанники, и игроки играли за честь своего клуба, и среди команд была футбольная битва, а сейчас играют интеркоманды и смотрят на деньги, от того и футбол такой, бей-беги. У Баварии большой кошелек и ребята бегают, отрабатывают, у других вразы меньше зарплата, , ходят пешком!
      shur
      shur
      вчера в 19:26
      ...как хорошо, что есть такой клуб-Бавария,одна из лучших команд Западной Европы,напористая,целеустремлённая и в отборе и в атаке,рэспект и уважение,с Рождеством игроков и Тренера!!!
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      вчера в 19:26
      Вообще-то гордиться особо нечем. Мюнхенские пожиратели колбас давно проповедуют подленькую крысиную политику ослабления конкурентов. Это всё-равно, что украсть у противника оружие, затем навалять безоружному дубиной по голове и гордо кричать о своей победе. То есть тут как раз тот случай когда лучше промолчать...
      Капитан Смoллетт
      Капитан Смoллетт
      вчера в 19:17
      боруссия стала слаба, замены левандовскому и гетце не нашлось...
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