Румменигге: «Даже „Золотые 70-е“ не сравнятся с современным доминированием „Баварии“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге восхищен мюнхенским клубом, который неуверенно начал сезон, но позже вернулся на вершину турнирной таблицы Бундеслиги и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Нечасто нам приходилось праздновать Рождество в столь расслабленном настроении, как в этом году. Мы можем быть полностью довольными 2017 годом.

Прошлым летом мы победили в Бундеслиге в пятый раз подряд — историческое достижение! Даже так называемые „Золотые 70-е“ не сравнятся с современным доминированием „Баварии“. Наша команда на правильном пути, и, конечно, рассчитывает продлить эту серию».

После победы в 17-м туре чемпионата Германии мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. Ближайший преследователь, «Шальке», отстает на 11 очков.