Виейра: «Результаты „Арсенала“ не устраивают болельщиков. Речь идет о статусе клуба»

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне наставник «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра огорчен неубедительными выступлениями лондонского коллектива:

«Когда смотришь на игру команды в прошлых сезонах, думаю, каждый ожидает от „Арсенала“ большего. Ведь тут речь идет о статусе клуба. Конечно, в последние годы результаты команды не устраивают — ни „Арсенал“, ни болельщиков. Когда привык побеждать, ты хочешь продолжать в том же духе. Это естественно.

В команде играют футболисты, которым нужно решить, чем они будут заниматься в будущем. Это первоочередный вопрос, который надо разрешить. Потом следует приобрести талантливых игроков, способных тягаться с „Манчестер Сити“. Думаю, именно эта команда станет главным соперником в ближайшие годы».

После 19-го тура чемпионата Англии и ничейного результата матча с «Ливерпулем» «канониры» занимают 6 место в турнирной таблице.