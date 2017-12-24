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Виейра: «Результаты „Арсенала“ не устраивают болельщиков. Речь идет о статусе клуба»

вчера, 18:27

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне наставник «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра огорчен неубедительными выступлениями лондонского коллектива:

«Когда смотришь на игру команды в прошлых сезонах, думаю, каждый ожидает от „Арсенала“ большего. Ведь тут речь идет о статусе клуба. Конечно, в последние годы результаты команды не устраивают — ни „Арсенал“, ни болельщиков. Когда привык побеждать, ты хочешь продолжать в том же духе. Это естественно.

В команде играют футболисты, которым нужно решить, чем они будут заниматься в будущем. Это первоочередный вопрос, который надо разрешить. Потом следует приобрести талантливых игроков, способных тягаться с „Манчестер Сити“. Думаю, именно эта команда станет главным соперником в ближайшие годы»

После 19-го тура чемпионата Англии и ничейного результата матча с «Ливерпулем» «канониры» занимают 6 место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 22:07
Молодец Виейра, только вот кронке-усманову плевать на этот статус. И на болельщиков тоже. И вообще на Арсенал им плевать с высокой башни денег нажитых на клубе.

Пока ослы болелы клуба не устроят обструкцию владельцам ничего не будет. Увольняйте Венгера ради бога :) Будет еще того хуже, помяните мое слово.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:52
Игра устраивает, а результаты конечно нет
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