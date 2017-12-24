Боласи оценил поддержку болельщиков в игре с «Челси»

Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи поблагодарил болельщиков клуба за теплый прием во время недавнего матча с «Челси» в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Напомним, что футболист совсем недавно вернулся в строй после травмы колена. Последний раз Боласи выходил на футбольное поле в декабре прошлого года.

«Очень приятно, что болельщики поддерживают меня. Это мотивирует меня как можно скорее набрать оптимальные кондиции, чтобы побыстрее выйти на футбольное поле. С нетерпением жду этого момента», - сказал Боласи.