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«Рома» скромно проведет зимнюю трансферную кампанию

вчера, 18:43

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи не спешит рассказывать о работе клуба на зимнем трансферном рынке, но отмечает, что серьезных приобретений ждать не стоит:

«Когда откроется трансферное окно, тогда и поговорим. Но не думаю, что мы будем искать решения извне, потому что они сосредоточены внутри команды.

В субботу мы проделали неплохую работу, продолжим в том же духе».

Напомним, что один из последних новичков «Ромы» Александар Коларов был признан лучшим игроком первой половины сезона Серии А по версии Eurosport.

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Все комментарии
Reneg
Reneg
вчера в 20:45
Серьезные приобретения(Дефрель и Шик) мы уже видели. Да и Ундер с Гоналоном пока не впечатляют. Все летние трансферы пока мимо, так что нас не испугать!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:40
Первое место все равно не занять, а в Лигу Чемпионов и с этим составом можно пробиваться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:50
Так же скромно "Рома" и сезон закончит.
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