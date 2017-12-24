«Рома» скромно проведет зимнюю трансферную кампанию

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи не спешит рассказывать о работе клуба на зимнем трансферном рынке, но отмечает, что серьезных приобретений ждать не стоит:

«Когда откроется трансферное окно, тогда и поговорим. Но не думаю, что мы будем искать решения извне, потому что они сосредоточены внутри команды.

В субботу мы проделали неплохую работу, продолжим в том же духе».

Напомним, что один из последних новичков «Ромы» Александар Коларов был признан лучшим игроком первой половины сезона Серии А по версии Eurosport.