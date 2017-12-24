Карвахаль: «„Реал“ будет сражаться, пока математика оставляет нам шансы»

«Реал» проиграл важнейшую встречу с «Барселоной», отстав от каталонцев на 14 пунктов в чемпионате Испании. Впрочем, защитник мадридского коллектива Даниэль Карвахаль считает, что вся борьба еще впереди:

«Команда отдаст все силы. „Реал“ будет сражаться, пока математика оставляет нам шансы.

Мы отстаем от „Барселоны“ на 14 очков, но настроены, как и всегда. Собираемся побеждать. Правда, будем испытывать несколько большее давление. Цена ошибки теперь выше.

Существует три титула, которые „Реал“ всегда намерен завоевывать. Чемпионат тяжелый, но мы сделаем все, чтобы вернуться в борьбу. Участвуем также в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Впереди шесть месяцев вызовов, которые мы готовы принять».