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Карвахаль: «„Реал“ будет сражаться, пока математика оставляет нам шансы»

сегодня, 17:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» проиграл важнейшую встречу с «Барселоной», отстав от каталонцев на 14 пунктов в чемпионате Испании. Впрочем, защитник мадридского коллектива Даниэль Карвахаль считает, что вся борьба еще впереди:

«Команда отдаст все силы. „Реал“ будет сражаться, пока математика оставляет нам шансы.

Мы отстаем от „Барселоны“ на 14 очков, но настроены, как и всегда. Собираемся побеждать. Правда, будем испытывать несколько большее давление. Цена ошибки теперь выше.

Существует три титула, которые „Реал“ всегда намерен завоевывать. Чемпионат тяжелый, но мы сделаем все, чтобы вернуться в борьбу. Участвуем также в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Впереди шесть месяцев вызовов, которые мы готовы принять».

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Все комментарии
TypXXI
TypXXI
сегодня в 18:02
Судя по тому что он сказал, ума у него немного.
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 17:54
Этому субъекту самое место в гандболе.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:53
Венгера начитался!
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