Лингард: «МЮ должен был побеждать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, чей дубль помог команде уйти от поражения в матче против «Бернли» (2:2):

«Результат разочаровывает. Конечно, мы создали большое количество матчей и должны были побеждать. Мы доминировали на поле, поэтому чувствуем разочарование. Сейчас я нахожусь в хорошей форме, здорово быть в составе и помогать команде голами.

Что касается напряженного графика, то мы получаем удовольствие от матчей. Это причина, по которой мы играем в футбол. Чем больше игр, тем лучше, у нас есть возможность проводить ротацию».