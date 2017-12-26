Президент «Ниццы» исключил продажу Балотелли в январе

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер настаивает, что клуб не намерен расставаться со своим нападающим Марио Балотелли этой зимой:

«Это невозможно. Вы знаете, как он важен для нас, это даже представить нельзя. Благодаря своим выступлениям он вновь вернул себе определенную стоимость на трансферном рынке, а его контракт с нами рассчитан еще на полтора года. Хотя не это нас интересует в Марио, а лишь то, что он продолжает тянуть команду вверх. Его история чудесна. Приятно видеть, что он не совершает ошибок».

Ранее Ривьер признался, что клуб в следующем сезоне не сумеет потянуть зарплату Балотелли, если по итогам нынешней кампании не пробьется в еврокубки.