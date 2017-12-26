Гаттузо: «Матч с „Интером“ - финал для нас»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Интером» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

«Мы настраиваемся только на победу. Игра с „Интером“ - это финал, победа в котором может изменить ситуацию, в которой мы оказались. Мы обязаны хорошо сыграть, чтобы пробиться в полуфинал», - сказал Гаттузо.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» дало Гаттузо два матча на исправление ситуации в клубе.