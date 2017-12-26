Ульрайх: «Хайнкес считает, что я хороший голкипер»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх, который стал основным вратарем команды, пока травмирован Мануэль Нойер, признался, что поверить в себя ему очень помог главный тренер команды Юпп Хайнкес:

«Тренер в первый же день заявил мне, что верит в меня. Он считает, что я хороший голкипер. Хайнкес - это тот тренер, который может заручиться вашей симпатией с первых слов. Его приятно слушать, ведь он знает, о чем говорит.

Он со всеми общается, буквально со всеми. Это настоящий эксперт в связке со своими помощниками. Нечасто встретишь такую отличную комбинацию».