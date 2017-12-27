«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поспорят за Джастина Клюйверта

Сын известного в прошлом футболиста Патрика Клюйверта заинтересовал два больших клуба АПЛ. Согласно источнику, на вингера «Аякса» Джастина Клюйверта претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Оба клуба попытаются приобрести футболиста уже в январе. Отмечается, что 18-летнего игрока хочет видеть в своей команде лично главный тренер МЮ Жозе Моуриньо.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Клюйверт забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 14 встречах. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Милан».