ПСЖ назвал «Арсеналу» цену, за которую парижане готовы продать Дракслера

ПСЖ, по слухам, готов продать своего полузащитника Юлиана Дракслера в «Арсенал», однако лишь на своих условиях.

Сообщается, что парижане запросили 40 млн фунтов за 24-летнего немца, которого главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер давно хочет видеть в рядах своей команды.

При этом не исключен вариант, при котором часть суммы возьмет на себя переход в обратном направлении нападающего Алексиса Санчеса, которого будет проблематично продать за большие деньги, ведь контракт чилийца с «канонирами» истекает через полгода.