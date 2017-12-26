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ПСЖ назвал «Арсеналу» цену, за которую парижане готовы продать Дракслера

вчера, 22:28

ПСЖ, по слухам, готов продать своего полузащитника Юлиана Дракслера в «Арсенал», однако лишь на своих условиях.

Сообщается, что парижане запросили 40 млн фунтов за 24-летнего немца, которого главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер давно хочет видеть в рядах своей команды.

При этом не исключен вариант, при котором часть суммы возьмет на себя переход в обратном направлении нападающего Алексиса Санчеса, которого будет проблематично продать за большие деньги, ведь контракт чилийца с «канонирами» истекает через полгода.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 03:17
Дороговато
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 01:01
...что в мире творится ?.......них не понимаю....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:15
Зато Арсенал не готов купить
4ever Ars
4ever Ars
вчера в 22:41
Берем)
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 22:29
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